تكنولوجيا: إيه الفرق.. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone X

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث هاتف iPhone X من أبل ضجة كبيرة عند إطلاقه منذ عدة سنوات، إذ تضمن هذا الهاتف مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمين بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 mini:

الشاشة: الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة. iPhone X: شاشة 5.8 بوصة. نوع الشاشة: نوع الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة OLED iPhone X: شاشة OLED دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12 mini: بدقة 2340× 1080بيكسل. iPhone X: بدقة 2436 × 1125 بيكسل. المعالج: المعالج: iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic iPhone X: معالج A11 Bionic الذاكرة الداخلية: الذاكرة الداخلية: iPhone 12 mini: 64GB iPhone X: 256GB نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12 mini: iOS (14.x) iPhone X: iOS (14.x) البطارية: البطارية: iPhone 12 mini: 2227 mAh iPhone X: 2716 mAh الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: مزدوجة 12 ميجابكسل. iPhone X: مزدوجة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: Phone 12 mini: 12 ميجابكسل. iPhone X: 7 ميجابكسل.

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