تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ العمل على تطوير رقاقات الشركة الخاصة لأجهزة Surface

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه عملاق البرمجيات مايكروسوفت إلى السير على خطى ابل في تطوير معالجات الشركة الخاصة التي ترتكز على تصميم ARM والتي تطور لدعم الخوادم السحابية بالإضافة إلى أجهزة Surface.

يشهد سوق أجهزة الحاسب تغيير جذري في تكوينات أجهزة الحاسب، حيث بدأت ابل مؤخراً في إتخاذ الخطوات الأولى للتحول عن إستخدام معالجات إنتل، وإستبدالها بمعالجات الشركة الخاصة في أجهزة ماك، واليوم أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر Bloomberg على أن مايكروسوفت في طريقها لإتخاذ خطوات جادة للتحول إلى تطوير شريحة مخصصة بتصميم ARM.

كما أوضح تقرير Bloomberg خطط مايكروسوفت لدعم نظام خدمات Azure السحابية بشرائح الشركة المخصصة، كما ستعمل الشركة أيضاً على تطوير شرائح لدعم أجهزة حاسب Surface.

ولقد عقدت مايكروسوفت شراكة مع كوالكوم في وقت سابق لتصميم معالجات SQ1 و SQ2 التي تدعم الجيل الأول والثاني من أجهزة Surface Pro X، كما تعاونت مايكروسوفت مع AMD لدعم جهاز Surface Laptop 3 بمعالج عرف ب AMD Ryzen 5 وRyzen 7 في إصدار Surface الخاص.

كما أكد تقرير Bloomberg على أن الخطوة التي تتخذها مايكروسوفت تحاكي إستراتيجية ابل في تطوير معالج M1 لأجهزة Mac، إلا أن التقرير يؤكد على أن مايكروسوفت ستواجه الكثير من التحديات لتطوير شرائح ترتكز على تصميم ARM وتتوافق مع نظام Windows.

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