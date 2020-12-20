شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة قادمة لهاتف أيفون 13 المقبل.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت شركة أبل هواتف أيفون 12 هذا العام بـWi-Fi 6، لكن محللي شركة Barclays يتوقعون أن سلسلة iPhone 13 القادمة في سبتمبر المقبل ستدعم معيار Wi-Fi 6E، مما يوفر نطاقًا تردديًا أكبر وتداخلًا أقل للأجهزة المدعومة، وأشار المحللون أيضا أن بعض هواتف أيفون 13 ستحتوي على شريحة تحويل طاقة جديدة مقدمة من Cirrus Logic، وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحللين أن أبل ليس لديها خطط لطرح جهاز iPhone SE آخر في الأشهر المقبلة ومن غير المرجح أن تطلق نموذجًا أكبر، بحسب موقع gsmarena الهندى.

على جانب آخر، توقع المحلل مينج تشي-كو، الذى يعد الأشهر فيما يتعلق بتسريبات شركة أبل، أن ترتفع إيرادات الشركة بنسبة 100%على أساس سنوى فى عام 2021 بسبب التغيير فى مكونات بطارية هاتف أيفون 13، وذكر كو فى تقريره الأحدث أن شركة Taiwan Career Technology ستعود إلى الصورة بوصفها موردًا رئيسيًا لمجموعة منتجات أبل بالكامل فى عام 2021، ويشمل ذلك هواتف أيفون 13 فى النصف الثانى من 2021، وسماعات الأذن أير بودز فى النصف الأول من العام المقبل، جنبا إلى جنب آيباد جديد مع شاشة من نوع mini LED سيُطلق فى الإطار الزمنى نفسه.

وتستخدم بطاريات أيفون 12 الحالى مزيجًا من الألواح اللينة والصلبة، لكن يُقال إن أيفون 13 سيتحول بالكامل إلى تقنية الألواح اللينة، إذ تحتوى بطاريات الألواح اللينة طبقات أقل مقارنةً ببطاريات الألواح الصلبة، وسيساعد هذا النوع الجديد من البطاريات فى توفير مساحة داخلية فى أجهزة أيفون، وبالتالى التقليل من تكلفة الإنتاج.

وتحتوى أجهزة أيفون للعام الحالى بطاريات أصغر قليلًا من هواتف أيفون 11 من العام الماضى، وبالنظر إلى استهلاك الطاقة الإضافى من مودم 5G عبر الهواتف الأربع، والشاشة الكبيرة لهاتف أيفون 12 برو، فإن أجهزة أيفون الجديدة لا تعمل جيدًا فيما يتعلق بالتحمل، لذا فإن أبل تبحث عن طرق لإطالة عمر البطارية مع جعل هواتف أيفون أنحف، حسب العربية.