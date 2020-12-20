تكنولوجيا: رصد مجموعة من المميزات المحجوبة في سماعة GALAXY BUDS PRO المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية قريباً بعنوان GALAXY BUDS PRO، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن السماعة اللاسلكية تأتي ببعض المميزات المحجوبة والمذهلة.

سلطت بعض التسريبات مؤخراً الضوء على إصدار الشركة القادم من السماعات اللاسلكية GALAXY BUDS PRO، حيث تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، واليوم توضح أحدث التسريبات بعض المميزات المحجوبة في السماعة اللاسلكية.

وتتضمن المميزات الجديدة المحجوبة في سماعة GALAXY BUDS PRO اللاسلكية وضع تلقائي يعمل على إدراك البيئة المحيطة، مع صوتيات ثلاثية الأبعاد.

كما كشفت صفحة @TheBone عن أن التطبيق الخاص بسماعة GALAXY BUDS PRO اللاسلكية سيأتي بميزة خفض الصوصاء النشطة، مع نمط خاص للحد من الضوضاء في البيئة الخارجية.

وأيضاً نمط بيئي يدعم المستخدم في التفاعل مع المحيط الخاص به، كما ستدعم السماعة اللاسلكية نمط بيئي تلقائي، يتيح إدراك البيئة المحيطة للمستخدم ومن ثم يعمل على إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء بشكل تلقائي عند بدء حديث المستخدم.

أيضاً سيتاح للمستخدم تنشيط مميزات التحكم في الضوضاء المحيطة عبر مساعد Bixby الرقمي، من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ميزة الصوتيات 3D ستكون متاحة للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android 11 وواجهة OneUI.

كما تأتي سماعة GALAXY BUDS PRO اللاسلكية بميزة equalizer الذي سيدعم ضبط الموجات الثلاثية للصوتيات في السماعة.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن سماعة GALAXY BUDS PRO اللاسلكية تنطلق من سامسونج بملامح تصميم Galaxy Buds Plus، كما يأتي الإصدار الجديد بنظام أكثر فعالية في إلغاء الضوضاء النشطة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السماعة اللاسلكية خلال حدث Galaxy S21 المقرر عقده خلال شهر يناير المقبل.

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