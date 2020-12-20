شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نظام CloudReady بعد استحواذ جوجل على الشركة المطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت جوجل مؤخرًا على الشركة الناشئة Neverware، التي تحول أجهزة الكمبيوتر القديمة العاملة بنظام Windows 7 إلى أجهزة Chrome OS من خلال نظام CloudReady، والذى يعتبر نوعا مختلفا من Chrome OS، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن هذا النظام، وأبرز مزاياه:

نظام CloudReady

هو نظام يحول أجهزة الكمبيوتر القديمة العاملة بنظام ويندوز إلى أجهزة Chrome OS، حيث إنه يعتبر حلا مناسبا للأشخاص الذين يفضلون التمسك بأجهزة الكمبيوتر القديمة التى تعمل بنظام Windows 7، وذلك بالرغم من توقف مايكروسوفت عن تقديم التصحيحات المجانية منذ 15 يناير.

فيما يحصل CloudReady على التصحيحات والإصلاحات تمامًا مثل Chrome OS، بحيث يتم تقديمها كل ستة أسابيع، كما يناسب المستخدم العادي الذي لا يريد المغامرة بدخول عالم لينكس، إذ يتم إدارة الأجهزة عبر وحدة جوجل للإشراف، ويمكن للشركات والأفراد استخدامه أيضًا، كما يمكن لأجهزة ماك القديمة أيضًا تشغيل CloudReady.

ويأتي الإصدار المنزلي مجانًا، لكنه لا يتكامل مع وحدة جوجل للإشراف، ويفتقر إلى الدعم الفني، فيما قالت جوجل إنها ملتزمة بدعم عملاء المؤسسات التعليمية والعملاء الحاليين، ولا توجد خطة لتغيير الأسعار في الوقت الحالي، وتحترم جوجل أي تراخيص حالية متعددة السنوات.

لكن يجب ملاحظة أنه عند تثبيت CloudReady، فلن تكون هناك عودة إلى نظام ويندوز، كما يصبح الوصول إلى القرص المحلي صعبًا، لأن CloudReady يعتمد بالكامل تقريبًا على Google Drive للتخزين.