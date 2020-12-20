رسمياً… الصين تفتتح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم

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الصين تفتتح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم
بعد انهيار مرصد ”أريسيبو“ التاريخي في أقليم بورتوريكو، افتتحت الصين رسميا أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم للعلماء الدوليين.
ويعتبر تلسكوب الصين في مقاطعة بينغ تانغ الصينية أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم حاليا، متجاوزا مرصد أريسيبو، الذي ظل كأكبر تلسكوب في العالم لمدة 53 عاما حتى انهياره في تشرين الثاني؛ ما أدى إلى إغلاق المرصد إلى الأبد.
وتلقت الصين بالفعل الطلبات من جانب العلماء الأجانب الذين يتطلعون إلى استخدام الأداة في أبحاثهم في العام المقبل 2021.
وبفضل قطره الضخم الذي يبلغ 1600 قدم (500 متر)، فإن FAST لا يعتبر أكبر من تلسكوب أريسيبو فقط، ولكنه -أيضا- أكثر حساسية بثلاث مرات.
وتم تزويد تلسكوب FAST أيضا بمنطقة ”صمت لاسلكي“ يبلغ طولها 3 أميال (5 كيلومترات)، حيث لا يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
وقال وانغ تشيمينغ، كبير مفتشي مركز العمليات والتطوير في FAST: ”لقد استلهمنا التصميم كثيرا من هيكل أريسيبو، الذي قمنا بتحسينه تدريجيا لبناء تلسكوبنا“.
تستخدم التلسكوبات الراديوية مثل FAST؛ الهوائيات وأجهزة استقبال الراديو لاكتشاف موجات الراديو في الكون مثل: النجوم والمجرات والثقوب السوداء، ويمكن أيضا استخدام هذه الأدوات لإرسال إشارات الراديو وحتى عكس الضوء الراديوي من الأجسام الموجودة في النظام الشمسي مثل: الكواكب، لمعرفة المعلومات التي قد ترتد مرة أخرى.
ومن الممكن أن يستخدم الباحثون التلسكوب الجديد لاستكشاف الكون ودراسة العوالم الفضائية، وكذلك للبحث عن الحياة الفضائية، وذلك بحسب “ارم نيوز”.
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