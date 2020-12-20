تكنولوجيا: هاتف هواوي NOVA 8 PRO يدعم معدل تحديث 60HZ و 120HZ وأنماط ذكية لمعدل التحديث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل جديدة لسلسلة NOVA 8، ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo اليوم أن هواوي تدعم هواتف Nova 8 بأفضل شاشة قدمت في سلسلة هواتف NOVA حتى الآن.

أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن هواوي تدعم هاتف Nova8 Pro بمعدل تحديث 60HZ و 120HZ، مع أنماط ذكية لمعدل التحديث في الشاشة، أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Nova8 بمعدل تحديث 60Hz، و90Hz مع نمط ذكي لمعدل التحديث في الشاشة.

أهم التفاصيل التي جاءت حول سلسلة NOVA 8

أشارت التسريبات التي جاءت مؤخراً إلى أن سلسلة Nova8 تنطلق برقاقة معالج Kirin 985، وهي الرقاقة ذاتها المستخدمة في سلسلة هواتف Nova 7.

أيضاً تتضمن الكاميرة إعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة بفتحة عدسات f/2.4، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، إلى جانب مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/24.

كما يضم الهاتف كاميرة أمامية بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3800 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أيضاً تقدم هواوي اثنان من الإصدارات في سلسلة Nova 8، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش، مع ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تتميز الشاشة بتصميم مرن منحني، وينطلق الهاتف بعدد 4 من الألوان.

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