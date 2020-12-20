فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 20, 2020 390 تويتر تطلق خدمة غرف المحادثات الصوتية Spaces في مرحلة تجريبية ???? الخدمة ستسمح لمستخدمي التويتر بإنشاء غرف خاصة للمحادثات الصوتية مع أشخاص او مجموعات, وستبدأ بتوفيرها بشكل تدريجي للمستخدمين.

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