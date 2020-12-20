شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملكة إليزابيث تقدم رسالة عيد الميلاد عبر مساعد أليكسا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إريك كينج مدير أمازون أليكسا بأوروبا أن الملكة إليزابيث تقدم رسالة عيد الميلاد عبر مساعد أليكسا هذا العام، إذ قال: "بعد عام مليء بالتحديات، سينتظر ملايين الأشخاص من جميع أنحاء الكومنولث بفارغ الصبر رسالة جلالة الملكة في يوم عيد الميلاد، وتمامًا كما فعلنا في عام 2012 مع إصدار خطاب الملكة بمناسبة عيد الميلاد على Kindle، نأمل أن يتمكن المزيد من الأشخاص من الاستمتاع بالكلمات الرفيعة لصاحبة الجلالة على مساعد أليكسا".

ووفقًا لما ذكره موقع "the verge"، إذا كنت أحد مستخدمى أليكسا، فما عليك سوى قول "أليكسا، قم بتشغيل رسالة الملكة الخاصة بالكريسماس Queen's Christmas Day"، وذلك بدءًا من 25 ديسمبر في الساعة 3 مساءً بتوقيت جرينتش (أو 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، 7 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ).

وستقدم هذه العبارة رسالة الملكة الخاصة بعيد الميلاد، ولا شك في أن الكثير من الأشخاص يقضون هذه العطلة بداخل المنزل لتجنب الإصابة بـ COVID-19، الذي يجبر لندن حاليًا على فرض أقسى إغلاق لها حتى الآن.

وجدير بالذكر أن أمازون تواصل تحديث مهارات مساعدها الصوتي أليكسا، حيث إن أحدث ميزة أعلنتها أمازون تجعل أليكسا أكثر ذكاءً من ذي قبل، فوفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، سيتم تجهيز أليكسا الآن بميزة الترجمة الحية Live Translation، حيث سيجمع أليكسا بين تقنية التعرف على الكلام من أمازون مع الترجمة الآلية العصبية لهذه الميزة.