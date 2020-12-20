هولندا تؤكد تعرض حساب ترامب ضمن تويتر للاختراق

دبي - يزن راشد - أكد ممثلو الادعاء الهولنديون أن حساب (دونالد ترامب) ضمن منصة تويتر تعرض للاختراق في شهر أكتوبر، وذلك بالرغم من نفي واشنطن والشركة.

وقال ممثلو الادعاء الهولنديون: إن المتسلل الأخلاقي لن يواجه اتهامات.

وذكرت التقارير الإعلامية الهولندية أن المتسلل، المسمى (فيكتور جيفرز) Victor Gevers، اخترق حساب ترامب realDonaldTrump في 16 أكتوبر من خلال تخمين كلمة المرور للرئيس الأمريكي.

ونفى كل من البيت الأبيض وتويتر بشدة التقارير عن اختراق الحساب في شهر أكتوبر، وقالت المنصة: إنها لا ترى أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وقال المتحدث باسم تويتر، ردًا على الاستنتاج الجديد للمدعي العام الهولندي: بياننا الأصلي لا يزال قائمًا وليس لدينا أي شيء آخر نشاركه.

وكشف جيفرز عن الاختراق، قائلاً: إن كلمة المرور التي خمّنها هي maga2020!، في إشارة إلى شعار ترامب “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وقال مكتب المدعي العام الهولندي: نعتقد أن المخترق قد اخترق بالفعل حساب ترامب ضمن تويتر، لكنه استوفى المعايير التي تم تطويرها في السوابق القضائية ليصبح مخترقًا أخلاقيًا.

وأضاف أن القرصنة جريمة جنائية في هولندا. لكنه قال: إن الظروف الخاصة، التي يشار إليها أيضًا في الممارسة العملية باسم الكشف المسؤول، يمكن أن تمنع المدعين من اتخاذ خطوات.

وتوصل المدعون الهولنديون إلى النتائج التي توصلوا إليها بناءً على تحقيق أجرته وحدة الإنترنت المتخصصة في الشرطة، والمعروفة باسم فريق الجريمة العالية التقنية.

وقال ممثلو الادعاء: تم إبلاغ المتسلل والسلطات الأمريكية بنتائج التحقيق.

وعندما ظهرت أخبار الاختراق لأول مرة، قال جيفرز لصحيفة De Volkskrant: إن سهولة الوصول إلى حساب ترامب تشير إلى أن الرئيس لم يستخدم التدابير الأمنية الأساسية، مثل المصادقة الثنائية.

وأضاف للصحيفة الهولندية: توقعت أن يتم صدّي بعد أربع محاولات فاشلة، أو يُطلب مني على الأقل تقديم المعلومات الإضافية.

وقال جيفيرز للصحيفة: إنه حاول تنبيه السلطات الأمريكية، واتصل به جهاز المخابرات الذي شكره على لفت انتباههم إلى الخرق الأمني.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها جيفيرز من الوصول إلى حساب تويتر الخاص بالرئيس، إذ خمن هو واثنان آخران في عام 2016 كلمة المرور الخاصة بترامب، التي كانت في ذلك الوقت yourefired، وهي العبارة المشهورة من البرنامج المتلفز The Apprentice.