آبل تغلق 100 متجر حول العالم بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 53 دقيقة

قررت شركة تصنيع الهواتف الأمريكية ”آبل“ ، اليوم الأحد، إغلاق جميع المتاجر البالغ عددها 53 في ولاية كاليفورنيا سيتم إغلاقها حتى إشعار آخر بسبب الارتفاع المثير للقلق في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي الأسبوع الماضي، أغلق العملاق الأمريكي متاجره في المكسيك والبرازيل، كما انتقلت جميع هذه المواقع إلى خدمة الاستلام السريع من واجهة المتجر للطلبات.

وبهذا، يرتفع العدد ليقترب من 100 متجر مغلق في حالة تضمين المتاجر التي أغلقت في ألمانيا وهولندا الأسبوع الماضي؛ ما يترك ما يقرب من خُمس مواقع الشركة مغلقا الآن في جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك بسبب قيود فيروس كورونا وتفشي المرض المتفاقم؛ ما أجبر الشركة على إغلاق متاجرها خلال واحد من أسابيع التسوق الأكثر ازدحاما في موسم العطلات.

كما أعلنت ”أبل“ إغلاق جميع متاجرها في كاليفورنيا وتينيسي في نهاية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى أكثر من عشرة متاجر في لوس أنجلوس تم الإعلان عنها في الـ 18 من كانون الأول/ ديسمبر.

من جهته، صرح المتحدث باسم شركة ”أبل“ قائلا: ”نظرا للظروف الحالية لفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) في بعض المجتمعات التي نخدمها، فإننا نغلق مؤقتا المتاجر في هذه المناطق“.

وأضاف: ”نتخذ هذه الخطوة بحذر شديد لأننا نراقب الموقف عن كثب ونتطلع العودة إلى متجرنا وعملائنا في أقرب وقت ممكن“.

يذكر أن شركة أبل اتخذت خطوة مماثلة في شهر يونيو، إذ أغلقت نحو 32 متجرا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف الإغلاق في شهر أيار/ مايو الماضي.