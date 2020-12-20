واتساب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف

سينتهي دعم تطبيق المراسلات الشهير "واتسآب" لبعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، مع بدء عام 2021.
وأوصت صفحة الدعم الخاصة بشركة "واتساب" أصحاب تلك الهواتف بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى أحدث إصدار من أجل استمرارية عمل التطبيق على هواتفهم.
وبالنسبة إلى هواتف "آيفون" لن تحتوي الطرازات حتى "آيفون 4" على تطبيق "واتسآب" في 2021، بينما سيتعين على مستخدمي "آيفون 4 إس" و"آيفون 5" و"آيفون 5 إس" و"آيفون 6" و"آيفون 6 إس" تحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى "آي أو إس 9" أو التحديثات الأحدث الأخرى، في حال رغبتهم الاستمرار في استخدام "واتسآب".
أما هواتف "أندرويد"، فستفقد الأجهزة التالية "HTC Desire" و"Motorola Droid Razr" و"LG Optimus Black" و"Samsung Galaxy S2" دعم تطبيق "واتسآب" مع نهاية عام 2020.
وقد يضطر بعض المستخدمين إلى شراء هاتف ذكي جديد للحصول على ترقيات أحدث في نظام التشغيل.
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