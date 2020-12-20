شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم اختبارات أسبوعية مجانية لفيروس كورونا لموظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة جوجل تقدم اختبارات أسبوعية مجانية لفيروس كورونا لجميع موظفيها الأمريكيين البالغ عددهم 90 ألف موظف، والتى يمكن إجراؤها بأنفسهم فى المنزل، ولاقت الميزة إقبالا كبيرا لدرجة أن الموقع المخصص لتسجيل أسماء الموظفين، والذى تديره شركة التكنولوجيا الحيوية BioIQ التى تقدم الاختبارات، تعطل بعد أن تم إطلاقه يوم الخميس.

جميع الموظفين الأمريكيين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون فى شركات جوجل مثل يوتيوب، مؤهلون للاختبارات المجانية، والتى يمكن الحصول عليها فى غضون ثلاثة أيام من تقديم الطلب.

وستدفع جوجل لـ BioIQ نحو 50 دولارًا لكل اختبار، وقد يكلف الشركة ما يصل إلى 4.5 مليون دولار فى الأسبوع، ويمكن للموظفين اختبار أنفسهم حتى مرتين كل أسبوع، وليس من غير المألوف أن تقدم الشركات اختبار فيروس كورونا لموظفى مكاتبها، لكن جوجل هى من بين أكبر الشركات حتى الآن التى تقدم اختبارات للموظفين المقيمين فى المنزل.

سمحت جوجل للقوى العاملة الأمريكية الضخمة بالعمل من المنزل بداية من شهر مارس، وقالت الشركة هذا الأسبوع، إنهم لن يعودوا إلى المكتب حتى سبتمبر من العام المقبل.

مجموعة الاختبار، التى وزعتها BioIQ ، عبارة عن مسحة أنف يمكن للموظفين إجراءها بأنفسهم وإرسالها للتحليل، وقالت جوجل إن الموظفين يمكنهم إجراء ما يصل إلى اختبارين كل أسبوع، وأن الاختبارات موصى بها ولكنها ليست إلزامية. فى حين أن البرنامج متاح فقط للموظفين الأمريكيين، إلا أن جوجل قالت إنها ستوسع نطاق الاستفادة للموظفين الدوليين العام المقبل.

وتأتى الخطوة مع استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد ويتم تسليم اللقاحات الأولى للعاملين فى مجال الرعاية الصحية، بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء، مساء الجمعة، على لقاح ثان، طورته شركة التكنولوجيا الحيوية Moderna ، للاستخدام.