شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح استرداد أموال Cyberpunk 2077 لجميع المبيعات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مايكروسوفت، أنها تعرض الآن استرداد أموال Cyberpunk 2077 لأي شخص اشترى اللعبة عبر متجرها، وبينما كانت الشركة تقدم المبالغ المستردة لبعض العملاء بالفعل، تعمل مايكروسوفت الآن على توسيع هذا ليشمل أي شخص اشترى اللعبة رقميًا.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يوضح متحدث باسم مايكروسوفت: "نعلم أن المطورين في CD Projekt Red عملوا بجد لشحن Cyberpunk في ظروف صعبة للغاية"، مضيفا "ومع ذلك، فإننا ندرك أيضًا أن بعض اللاعبين كانوا غير راضين عن التجربة الحالية على وحدات التحكم القديمة".

وأكد المتحدث، "حتى الآن، قمنا بمنح المبالغ المستردة للغالبية العظمى من العملاء الذين طلبوا ذلك، ومن أجل التأكد من أن كل لاعب قادر على الحصول على التجربة التي يتوقعها على Xbox، سنقوم بتوسيع سياسة الاسترداد الحالية الخاصة بنا لتقديم المبالغ المستردة بالكامل لأي شخص اشترى Cyberpunk 2077 رقميًا من Microsoft Store، حتى إشعار آخر ".

وإذا كنت مهتمًا باسترداد الأموال من Microsoft Store، فيمكنك اتباع الخطوات على صفحة دعم مايكروسوفت.

يأتي توسيع سياسة الاسترداد بعد أيام من الشكاوى حول الأخطاء، والأعطال، وطريقة تشغيل اللعبة على وحدات تحكم PS4 و Xbox One الأساسية.

ولن تقم Microsoft بإزالة اللعبة تمامًا مثلما حدث على PlayStation، حيث لا يزال العنوان مدرجًا ومتاحًا في متجر Microsoft.

تأتى هذه التحركات لاسترداد الأموال بعد أيام فقط من مطالبة مطور CD Projekt Red، بأن يطلب الأشخاص غير الراضين عن شرائهم لجهاز PS4 أو Xbox One استرداد الأموال.

التزم CD Projekt Red أيضًا بإصدار تصحيحات لتحسين اللعبة، ومن المقرر إصدار تصحيحات في الأيام المقبلة، وتصحيحات أكثر أهمية مخطط لها في يناير وفبراير.