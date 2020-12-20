شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح استرداد أموال Cyberpunk 2077 لجميع المبيعات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يوضح متحدث باسم مايكروسوفت: "نعلم أن المطورين في CD Projekt Red عملوا بجد لشحن Cyberpunk في ظروف صعبة للغاية"، مضيفا "ومع ذلك، فإننا ندرك أيضًا أن بعض اللاعبين كانوا غير راضين عن التجربة الحالية على وحدات التحكم القديمة".
وأكد المتحدث، "حتى الآن، قمنا بمنح المبالغ المستردة للغالبية العظمى من العملاء الذين طلبوا ذلك، ومن أجل التأكد من أن كل لاعب قادر على الحصول على التجربة التي يتوقعها على Xbox، سنقوم بتوسيع سياسة الاسترداد الحالية الخاصة بنا لتقديم المبالغ المستردة بالكامل لأي شخص اشترى Cyberpunk 2077 رقميًا من Microsoft Store، حتى إشعار آخر ".
وإذا كنت مهتمًا باسترداد الأموال من Microsoft Store، فيمكنك اتباع الخطوات على صفحة دعم مايكروسوفت.
يأتي توسيع سياسة الاسترداد بعد أيام من الشكاوى حول الأخطاء، والأعطال، وطريقة تشغيل اللعبة على وحدات تحكم PS4 و Xbox One الأساسية.
ولن تقم Microsoft بإزالة اللعبة تمامًا مثلما حدث على PlayStation، حيث لا يزال العنوان مدرجًا ومتاحًا في متجر Microsoft.
تأتى هذه التحركات لاسترداد الأموال بعد أيام فقط من مطالبة مطور CD Projekt Red، بأن يطلب الأشخاص غير الراضين عن شرائهم لجهاز PS4 أو Xbox One استرداد الأموال.
التزم CD Projekt Red أيضًا بإصدار تصحيحات لتحسين اللعبة، ومن المقرر إصدار تصحيحات في الأيام المقبلة، وتصحيحات أكثر أهمية مخطط لها في يناير وفبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح استرداد أموال Cyberpunk 2077 لجميع المبيعات الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.