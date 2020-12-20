تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف vivo V20 للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت مؤخراً عن مواصفات هاتف vivo V20 للعام 2021 الرئيسية، حيث جاءت المواصفات عبر قاعدة بيانات Geekbench.

أطلقت vivo هاتف V20 خلال شهر سبتمبر الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق vivo V20 للعام 2021 الذي رصد بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً، حيث كشف عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف vivo V20 للعام 2021 بنظام تشغيل Android 11، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما رصد رمز SM6150 في تفاصيل مواصفات الهاتف، والتي تشير إلى رقاقة معالج Snapdragon 675.

كما تشير بعض التسريبات الأخرى إلى أن هاتف vivo V20 للعام 2021 يأتي ببعض التحسينات عن الإصدار الحالي من الهاتف الذي جاء بحجم شاشة 6.44 إنش في شاشة AMOLED بجودة عرض FullHD بلس، كما جاء هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 720G.

أيضاً يتضمن الإصدار الحالي إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، لذا نترقب إطلاق الإصدار الجديد لمزيد من التفاصيل حول المواصفات المقدمة من الشركة في vivo V20 للعام 2021.

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