تكنولوجيا: Marvel Avengers: ما يحتاجه جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل اللعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة Marvel Avengers التي تم تطويرها بواسطة Crystal Dynamic وEidos Montreal لعبة مغامرات من منظور الشخص الثالث تم نشرها بواسطة Square Enix، حيث يمكن شراء اللعبة الأساسية من Steam، وفيما يلي الحد الأدنى من متطلبات النظام الموصى بها للعب اللعبة على جهاز الكمبيوتر، حيث يجب أن يحتوي جهاز الكمبيوتر الخاص بك على نظام تشغيل ومعالج 64 بت في المقام الأول. Marvel Avengers: متطلبات الحد الأدنى على الكمبيوتر الشخصي Marvel Avengers: متطلبات الحد الأدنى على الكمبيوتر الشخصي - نظام تشغيل Windows 10 (64 بت). - معالج Intel Core i3-4160 أو ما يعادله من AMD 64 بت. - ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت. - كارت شاشة Nvidia GTX 950 أو AMD 270 (بحد أدنى 2 جيجابايت). - بطاقة رسومات DirectX 12 -75 جيجابايت مساحة تخزين خالية. Marvel Avengers: متطلبات النظام الموصى بها Marvel Avengers: متطلبات النظام الموصى بها - نظام تشغيل Windows 10 (64 بت) - معالج Intel Core i7 4770K بسرعة 3.4 ميجاهرتز أو معالج AMD Ryzen 5 1600 بسرعة 3.2 ميجاهرتز. - ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت. -كارت شاشة Nvidia GTX 1060 (6 جيجابايت) أو AMD Radeon بطاقة رسومات RX 480 (8 جيجابايت). - بطاقة رسومات DirectX 12 - مساحة تخزين خالية 110 جيجابايت. وتجمع Marvel Avengers بين اللعب الفردي والتعاوني، ويمكن لما يصل إلى أربعة لاعبين الانضمام كفريق عبر الإنترنت، وتتميز اللعبة ببعض الشخصيات البارزة من Marvel Universe مثل Iron Man وThor وBlack Widow وCaptain America، وقد بدأت المزيد من الشخصيات في الوصول إلى اللعبة، وآخرها كيت بيشوب بدور HawkEye الجديدة، وهي ربيبة لكلينت بارتون، وستكون جميع الشخصيات الجديدة متاحة مجانًا لأصحاب اللعبة الأساسية.

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