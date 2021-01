تسريب يكشف عن أسعار ‏Galaxy S21‎‏ من سامسونج

دبي - يزن راشد - كشفت تسريبات جديدة عن سعر هاتف (جالاكسي إس21) Galaxy S21 المرتقب من شركة سامسونج، ويبدو أن العديد من أسعار طُرز Galaxy S21 ستكون أقل من سابقاتها.

ونشر موقع 91mobile، وصاحب التسريبات على موقع تويتر Info on Galaxy S21 Series Europe pricing



-Galaxy S21 128GB: €849

-S21+: €1,049 (128GB), €1,099 (256GB)

-S21 Ultra 128GB: €1,399



Will differ slightly based on the EU countries' taxes



S21/S21+ got cheaper. Ultra now costs more.



Please link & credit:https://t.co/mjsfnj5F4I pic.twitter.com/GjOHeqfQHO — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 18, 2020 – المعروفان بتسريباتهما الدقيقة فيما يتعلق بالهواتف المستقبلية – تسريبًا ذُكر فيه أن سعر هاتف Galaxy S21 سيبدأ من 849 يوروًا، وسيبدأ سعر خيار 128 جيجابايت من هاتف S21 Plus من 1,049 يوروًا، أما سعر خيار 256 جيجابايت من S21 Plus فسيبدأ من 1,099 يوروًا، وسيبدأ سعر هاتف S21 Ultra من 1,399 يوروًا.

وللمقارنة، فقد أطلقت شركة سامسونج طراز 5G من هاتف Galaxy S20 بسعر 999 يوروًا، لذا يمكن القول: إن هواتف الشركة الرائدة لعام 2021 ستكون نسبيًا أرخص من هواتف الشركة لعام 2020. وأُطلق خيار 128 جيجابايت من هاتف Galaxy S20 Plus بسعر 1,099 يوروًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع الضرائب الأوروبية، وسعات التخزين المختلفة، وخيارات الاتصال من 4G إلى 5G، فمن الصعب مقارنة الأسعار بين طرز S20 و S21، ولكن يبدو أن الأسعار متقاربة مع اختلاف في بعض الطرز.

ونشر Ishan Agarwal أيضًا صورة منمذجة حاسوبيًا سُرِّبت حديثًا لجهازGalaxy S21 Plus . وهي تتماشى مع الصورة المنمذجة حاسوبيًا غير الرسمية التي سربتها حسابات تسريب شهيرة أخرى. وتشترك تلك الصور في تأكيد أن نظام الكاميرات الخلفية سيكون مختلفًا عن هواتف عام 2020.

وتأتي تسريبات أسعار هواتف Galaxy S21 بالتزامن مع نشر قناة اسمها Random Stuff 2 على موقع يوتيوب مراجعة لما قالت: إنه هاتف Galaxy S21 Plus 5G المرتقب من شركة سامسونج.

وأظهر الهاتف من كافة الجوانب، وكانت القناة قد نشرت مقطع فيديو آخر يقارن بين أداء هاتفي Galaxy S21 Plus 5G، و(آيفون 12 برو ماكس) iPhone 12 Pro Max.

ويُبرز فيديو المراجعة – الذي تبلغ مدته قرابة 5 دقائق – الشاشة المسطحة للهاتف التي تأتي من نوع Dynamic AMOLED بقياس 6.7 بوصات مع الحافات الضيقة، وثقب الكاميرا الأمامية الذي يقع في منتصف القسم العلوي من الشاشة.