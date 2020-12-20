مايكروسوفت تجلب ميزة ‏Together Mode‏ إلى سكايب

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن جلب ميزة Together Mode إلى تطبيق التراسل (سكايب) Skype التابع لها، وذلك فيما يبدو أنها محاولة جديدة لإنعاش حضور الخدمة في سوق التواصل المرئي الذي شهد نموًا هائلًا إبان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وتعد هذه الميزة – التي تستخدم ميزة Together Mode تقنية الذكاء الاصطناعي لوضع المستخدم مع أشخاص آخرين في بيئة افتراضية – واحدةً من أفضل ميزات الاتصال المرئي التي أطلقتها الشركة في وقت سابق لخدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (تيمز) Teams.

ويحتاج المستخدم لتمكين الميزة إلى ما لا يقل عن 5 أشخاص لديهم كاميرا ويب، وستضع الميزة الجميع في بيئة افتراضية كما لو كانوا يجلسون بجوار بعضهم بعضًا.

ولا يحتاج المستخدم إلى تثبيت تطبيق سكايب للاستفادة من ميزة Together Mode، إذ إنها تعمل من خلال إصدار الويب من الخدمة، وحتى دون الحاجة إلى حساب. ويمكن لمستخدمي سكايب إنشاء اجتماع Meet Now، ومشاركة الرابط مع أي شخص للانضمام.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت ميزة Together Mode أول مرة في شهر تموز/ يوليو الماضي لتمكين مستخدمي خدمة Teams من عقد اجتماعات في بيئات افتراضية تجعلهم يشعرون وكأنهم في اجتماع في العالم الحقيقي. وبدأت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في استخدام الميزة لجلب مشجعي كرة السلة إلى الملعب في تجربة افتراضية أثناء المباريات الحية. والآن يبدو أن مايكروسوفت قررت جلب الميزة إلى سكايب.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية قد بدأت بالعمل على ميزة Together Mode منذ تفشي الفيروس. وهي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لجعل مستوى الوجه والكتفين للمستخدمين وكأنهم يجلسون فعلًا معًا.

وإلى جانب ميزة Together Mode الجديدة هذه، أضافت مايكروسوفت أيضًا ميزة (وضع الشبكة الكبيرة) Large Grid Mode الخاصة بها إلى سكايب حتى يتمكن المستخدم من مشاهدة صورة الجميع في الوقت نفسه.

ويتضمن هذا الإصدار الأخير من سكايب، المتاح عبر أنظمة ويندوز، وماك، ولينوكس، والويب، المزيد من خيارات الخلفية، ويتيح للأشخاص إضافة أصدقاء إلى المكالمات الجارية باستخدام رقم هاتفهم.