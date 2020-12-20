شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحديث الجديد لـCyberpunk 2077 سيعالج مجموعة من أخطاء اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وعلى الرغم من أنه لا يبدو أن هناك أي شيء كبير مثل التغييرات التي تم إجراؤها لتقليل مخاطر الإصابة بالصرع في الإصلاح العاجل 1.04 الأسبوع الماضي، يأمل المستخدمون أن يجعل هذا التحديث الجديد تقليل مشكلات اللعبة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، لقد تم إيقاف اللعبة لأكثر من أسبوع بقليل، وكان اللاعبون ينتقدون اللعبة بسبب العديد من الأخطاء ومشكلات الأداء، خاصة على وحدات التحكم القديمة.

كما أدى الاحتجاج إلى سحب اللعبة من متجر PlayStation واسترداد الأموال للاعبين، وتعرض مايكروسوفت أيضًا المبالغ المستردة للإصدارات الرقمية، على الرغم من أن اللعبة تظل متاحة للشراء الرقمي.

كما تعهد CD Projekt Red بدفع المبالغ المستردة لمشتريات التجزئة للعبة، قائلا: "سيحدث ذلك من جيبنا الخاص إذا لزم الأمر"، وذلك إذا أرسل اللاعبون طلبات استرداد بحلول 21 ديسمبر.

التزم CD Projekt Red بإصدار تحديثين أكبر للمساعدة على تشغيل اللعبة بشكل أفضل في يناير وفبراير، حيث يجب أن يعمل هؤلاء معًا على إصلاح أبرز المشكلات التي يواجهها اللاعبون على وحدات التحكم من الجيل الأخير.