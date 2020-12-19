شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغلق بعض متاجرها فى كاليفورنيا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أبل، إنها ستغلق مؤقتًا بعض المتاجر في كاليفورنيا بعد زيادة حالات كورونا في الولاية، مما أدى إلى انخفاض أسهم صانع أيفون بنسبة 1.3 ٪ في التداول بعد الجرس، وأظهر موقع أبل على الإنترنت أنه تم إغلاق 12 متجرًا على الأقل بدءًا من الجمعة والسبت، بما في ذلك المتاجر الموجودة في Grove وSherman Oaks وBeverly Center، قبل أسبوع واحد فقط من ذروة موسم العطلات.

وبحسب موقع toi الهندى، فقالت شركة آبل: "نحن نغلق العمل مؤقتًا قريبًا، لكننا مفتوحون حاليًا لاستلام الطلبات الحالية عبر الإنترنت، والمواعيد المجدولة مسبقًا في متجر Genius Support"، وأضافت أن بعض المتاجر ستكون مفتوحة لجلسات تسوق فردية محجوزة مسبقًا مع متخصص حتى 22 ديسمبر.

واتخذت الشركة خطوة مماثلة في يونيو، حيث أغلقت حوالي 32 متجرًا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف الإغلاق في مايو، وأبلغت الولايات المتحدة عن 17.2 مليون حالة إصابة و311102 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، وكانت كاليفورنيا واحدة من أكثر الولايات تضررًا.

على جانب آخر، يبدو أن الشركة تعمل الآن على ما يمكن أن يكون مجموعة سماعات الأذن الأكثر تكلفة والتى يُزعم أنها ستسمى AirPods Pro Lite.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع The Elec الكوري، فسيتم إطلاق سماعات الأذن هذه في النصف الأول من 2021 وتأتى بدون دعم ميزة "إلغاء الضوضاء"، وبالتالى سيتم تسعيرها بشكل مناسب 20٪ أقل من AirPods Pro، ويستشهد التقرير بمورد مواد كوري جنوبي يقوم بتطوير تقنية المنظومة في الحزمة (SiP) باستخدام شريحة Airpods 'H1.