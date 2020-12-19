قمر صناعي يمكنه رؤية داخل شقتك والتقاط صورا واضحة حتى من خلال الغيوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - بينما نظن نفسك جالسا في منزلك ضمن مساحتك الخاصة لا يراك احدا ولا يوجد حولك أشخاصا فضوليين، ثمة قمر صناعي يوثق سكناتك وتحركاتك في منزلك ويصورك من داخل شقتك صورا واضحة وضوح الشمس

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا مفصلا عن هذا القمر الصناعي وترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

يدور قمر صناعي جديد حول الأرض بإمكانه التقاط صور عالية الدقة لأي مكان تقريباً على كوكبنا باستخدام الرادار-وهو قوي بما يكفي لاختراق جدران المباني.

يستخدم Capella-2 ، الذي صممته Capella Space ، الرادار ذو الفتحة الاصطناعية (SAR) ، والذي يسمح برؤية الأرض بغض النظر عن الرؤية الجوية أو الغطاء السحابي أو الوقت – وهي نفس التكنولوجيا التي استخدمتها ناسا منذ 1970.

يطلق SAR إشارات راديو قوية ل “إلقاء الضوء” على نقطة اهتمام محددة ، ويجمع بيانات عن صدى كل نبضة ترتد من الإشارة ، ويقوم بتفسيرها لإنشاء صورة مفصلة.

إنّ القمر الصناعي قادر على التصوير بدقة 50 سم × 50 سم مع آخر تحديث له والذي يسمى “وضع الضوء” الذي يسمح بالتعرض الطويل حتى 60 ثانية على منطقة اهتمام محددة (AOI) ، مما يؤدي إلى صور “واضحة وضوح الشمس”.

تقوم كابيلا حالياً باختبار جهاز واحد ، لكنها حصلت على عقود مع الوكالات الحكومية ، بما في ذلك مكتب الاستطلاع الوطني والقوات الجوية الأمريكية.

ولكنّ كابيلا تصر على أن هذه التكنولوجيا لا يمكن أن تستخدم للتجسس على الناس في منازلهم. وعلى الرغم من أن موجات الرادار يمكن أن تخترق الجدران، تقول الشركة أنها لا يمكن أن تلتقط صوراً لأي شيئ في الداخل.

تشرح الشركة: “تستخدم التكنولوجيا موجات الراديو ، القادرة على السفر عبر الجدران (مثل الهواتف المحمولة و Wi-Fi).

“ولكن ، كما نعلم ، حتى الهاتف الخليوي وإشارات واي فاي تضعف لأنها تتحرك بعيداً عن برج الخليوي أو نقطة وصول واي فاي. إنّ إشارات الرادار تتشابه فيما بينها : فهي يمكن أن تنتقل عبر الجدران ، ولكنها ضعيفة جداً بحيث لا يمكنها التقاط الصور أو رؤية أي شيء في الأماكن المغلقة’.

وقد التقطت صورة لناطحات السحاب في مدينة شيودا في طوكيو ، بدت و كأنها تجعل الأبراج شفافة ، مع وجود شوارع مرئية على الجانب الآخر.

ومع ذلك ، تقول الشركة أنّ ّهذا التأثير ينجم عن “تشويه الصور الذي يمنح المباني مظهراً يشبه الأشباح”.

وتابعت قائلة: “ما يظهر كصورة الأقمار الصناعية البصرية بالأبيض والأسود هو في الواقع تمثيل مرئي لبيانات الرادار-انعكاس موجات الراديو ضد سطح الأرض والأجسام التي يصنعها الإنسان.

تقول كابيلا أن ابتكاراتها هي وسيلة لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على الاستفادة من الفضاء لتحسين أعمالهم وحياتهم من خلال مراقبة كل شيء، من المناخ إلى حقول المحاصيل والبنية التحتية.

إنّ متوسط الأقمار الصناعية التجارية غير قادر على الإقران من خلال الغيوم أو التقاط صور مفصلة لنقاط الاهتمام في الليل، لكن كابيلا تستخدم SAR التي يمكّنها من التقاط الصور بغض النظر عن الطقس أو ظروف الإضاءة.

وتقول الشركة انها تعمل على خلق كوكبة من الأقمار الصناعية تتألف من 36 جهاز، والتي يمكنها جنباً إلى جنب، رصد “أي مكان في العالم، في كلّ ساعة من كل يوم”.

أما حالياً ، فتقدم Capella Space للحكومات أو الشركات الخاصة خدماتها فيما يتعلق بطلب صور لأي شيء من جميع أنحاء العالم.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Capella Space بايام بانازاده ، وهو مهندس نظام سابق في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: “كل ما نقوم به اليوم هو بهدف مساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات أفضل مع البيانات والتعامل مع وتيرة التغيير المتسارعة في العالم اليوم.

“بعد إطلاق نموذج القمر الصناعي الخاص بنا في أواخر عام 2018 ، قمنا بتطوير أقمارنا الصناعية مع مراعاة متطلبات العملاء والتركيز على الدقة والجودة.

“في الأسبوع الماضي، كشفنا عن قدراتنا في إتمام المهام في الوقت الفعلي، واليوم نكشف النقاب عن قدرة التصوير عالية الدقة وعالية الجودة.

“إنّ رقعة الصور الخاصة بنا (50 سم × 50) هي أعلى صور SAR دقة في السوق التجارية والتي تسمح بها الأنظمة الأمريكية.

“كل هذه الاكتشافات والابتكارات والإنجازات ستساعد في نهاية المطاف حكومة الولايات المتحدة والعملاء التجاريين والدوليين على اتخاذ قرارات حاسمة وعالية التأثير وربما منقذة للحياة”.

عند إطلاقه في المدار ، يبلغ حجم Capella-2 حجم الغسالة تقريباً ، ولكن بمجرد وصوله إلى الفضاء ، ينشر القمر الصناعي طفرة بطول حافلة صغيرة ويُخرج هوائياً بحجم غرفة نوم صغيرة.

وصرّحت Capella Space في بيان: “من الغسالة إلى غرفة النوم ، يحتوي هذا القمر الصناعي الصغير ولكن القوي على أكثر من 400 متر من الكابلات والأسلاك التي تربط أكثر من 100 لوحة وإلكترونيات فردية ، مع برامج معقدة تعمل في الخلفية مبنية بأكثر من 250,000 سطراً من لغة البرمجة C ، وأكثر من 10,000 سطراً من لغة Python ، وأكثر من 500,000 سطراً من لغة (FPGA)،”:

“يحتوي البرنامج الأرضي الذي يسمح لفريقنا بالتفاعل مع القمر الصناعي في الفضاء على أكثر من 850,000 سطراً من التعليمات البرمجية ويتم نشره عبر 5 قارات في الأماكن النائية ومراكز البيانات العملاقة.

“النظام بأكمله رائع.’