أجهزة Echo تحصل على المكالمات المرئية الجماعية

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة أمازون ميزة المكالمات المرئية الجماعية والمكالمات الصوتية الجماعية لأجهزة Echo، التي تم الإعلان عنها في الأصل في شهر سبتمبر.

وتسمح الميزة لما يصل إلى سبعة مشاركين بالانضمام إلى المكالمة الصوتية أو المكالمة المرئية عبر أجهزة Echo المدعومة، مثل: Echo و Echo Dot و Echo Show، من خلال الأوامر الصوتية.

وتطلق أمازون ميزة الاتصال الجماعي في النمسا وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيرلندا وإيطاليا والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويمكن لمالكي Echo إنشاء المجموعات وتسميتها باستخدام تطبيق أليكسا، كما تخطط أمازون لدعم الاتصال الجماعي من خلال تطبيق أليكسا قريبًا.

ويمكنك إضافة جهات الاتصال من البالغين إلى المجموعات، ويتعين على الأصدقاء والعائلة الاشتراك ليكونوا جزءًا من الاتصال الجماعي.

وتدعم هذه الميزة الجديدة أيضًا أوامر أليكسا الصوتية، مثل “أليكسا، اتصل بأسرتي”، للاتصال بالمجموعة التي أنشأتها.

ويمكن أن يكون الاتصال الجماعي عبر أجهزة Echo بديلاً جيدًا لمنصة Zoom وخدمات المكالمات المرئية الأخرى.

ولا توجد قيود على أوقات المكالمات، مما يسمح لمالكي أجهزة أمازون بإجراء أو استقبال المكالمات الصوتية والمرئية بِحريّة.

وإلى جانب ميزة الاتصال الجماعي، تقدم أمازون أيضًا بعض ميزات أليكسا الخاصة بالولايات المتحدة.

وتدعم أجهزة Echo Show 8 في الولايات المتحدة الآن الانضمام إلى المكالمات المرئية عبر Zoom و Amazon Chime باستخدام أليكسا، ويمكنك ببساطة قول: “أليكسا، انضم إلى اجتماع Zoom الخاص بي”، للانتقال إلى المكالمة.

وتتوفر ميزة التسميات التوضيحية للمكالمات عبر أجهزة Echo Show، مع التسميات التوضيحية في الوقت الفعلي لمقاطع الفيديو والصوت باللغة الإنجليزية الأمريكية.

وتسمح هذه الميزة لأليكسا بعرض النص لما يقوله الطرف الآخر في الوقت الفعلي تقريبًا أثناء المكالمات المرئية والمكالمات الصوتية الفردية، مما يساعد العملاء الصم وضعاف السمع.

وبدأت Zoom في زيادة الحد الزمني للاجتماعات البالغ 40 دقيقة بالنسبة للعديد من العطلات القادمة، كما جعل المنافسون، مثل Microsoft Teams، المكالمات المريئة طوال اليوم مجانًا دون قيود عبر الويب.

وتقدم جوجل أيضًا المكالمات غير المحدودة عبر تطبيق Google Meet حتى شهر مارس 2021.

يذكر أن عام 2020 كان عام الاجتماعات المرئية بلا منازع، حيث استخدم الكثيرون الفيديو للتواصل من أجل العمل والحياة الشخصية أكثر من أي وقت مضى.