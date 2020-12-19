شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن السبب وراء تعطل يوتيوب وبعض خدماتها الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت أن المشكلة نشأت في شهر أكتوبر، عندما انتقلت الشركة إلى نظام جديد لتخصيص موارد النظام، لكن مع ترك أجزاء من النظام القديم في مكانها، ومع ترك هذه المكونات القديمة في مكانها، فقد عادت بشكل غير صحيح مع وجود خطأ حول الاستخدام عند الصفر، وتابعت "جوجل" في بيانها أن انقطاع الخدمة كان سيحدث في وقت سابق لولا فترة السماح التي وضعتها الشركة، لكن لسوء الحظ انتهت صلاحية هذا الإصلاح، وبدأت أنظمتها الآلية تتصرف كما لو كانت المشكلة حقيقية.
وأشارت "جوجل" إلى أنه كان لديها إجراءات وقائية لمنع هذه الأنواع من المشكلات، ولكن لم يتم تصميمها للتعامل مع الحالة الدقيقة التي حدثت صباح الاثنين الماضي، واعتذرت "جوجل" في بيانها "عن مدى تأثير هذا الحادث على عملائنا وشركاتهم"، وأكدت أنها تتعامل مع أي حادث يؤثر على عملائها بمحمل الجد، لا سيما الحوادث التي تمتد عبر مناطق متعددة.
وأكدت شركة "جوجل" أنها تخطط لتنفيذ إجراءات جديدة لمنع حدوث أعطال مشابهة في المستقبل.
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