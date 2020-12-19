شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إعلان إغلاقه .. يعني إيه نظام Android Things من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة جوجل لإغلاق نظام Android Things والذى يعد بمثابة النسخة المجردة من نظام أندرويد المصممة للأجهزة المنزلية الذكية أو ما يعرف بأجهزة إنترنت الأشياء، حيث كشفت جوجل أن منصة إنترنت الأشياء تنضم إلى كومة المنتجات المتوقفة المتزايدة باستمرار في صفحة الأسئلة الشائعة للمطورين.

نظام Android Things

كانت شركة جوجل قد أطلقت نظام Android Things في الأصل بصفته النظام المشغّل لجميع الأنواع من أجهزة إنترنت الأشياء، وهي شبكة من الأجهزة الصغيرة الرخيصة، مثل: أجهزة الاستشعار والأجهزة المنزلية الذكية، إلا أنها قررت العام الماضى أن تجعله نظامًا تشغيليًا خاصًا بمكبرات الصوت والشاشات يمكن للشركات المصنعة استخدامه لمنتجاتها.

وقد وبدأ المشروع في عام 2015 تحت اسم Brillo، وكان يهدف إلى توفير النظام التشغيلي لإنترنت الأشياء، ثم أعادت جوجل في عام 2016 إطلاق المبادرة باسمها الجديد Android Things، بحيث كان من المفترض أن يعمل النظام عبر منتجات، مثل: مكبرات الصوت المتصلة وكاميرات الأمان وأجهزة التوجيه.

ومن خلال الاعتماد على نظام أندرويد، كان من المفترض أن يكون النظام التشغيلي مألوفًا للمطورين ويسهل البدء به، فيما ظهرت في عام 2018 بعض مكبرات الصوت الذكية الأولية والشاشات الذكية باستخدام هذا النظام التشغيلي، لكن يبدو أنه لم تكن هناك شركات أخرى مهتمة به، ثم أعلنت جوجل في شهر فبراير 2019 أنها تعيد تركيز النظام التشغيلي لتلبية احتياجات مكبرات الصوت الذكية والشاشات الذكية على وجه التحديد.

لكن بعد ما يقرب من عامين، أصبح Android Things الآن في طريقه للإغلاق، وتتوقف المنصة عن قبول المشروعات الجديدة غير التجارية اعتبارًا من 5 يناير 2021، وبحلول 5 يناير 2022 سيتم حذف جميع بيانات المشاريع نهائيًا، ويعني هذا بشكل أساسي أن المطورين لديهم عام لإنهاء المشاريع المتعلقة بالنظام التشغيلي.