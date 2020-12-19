تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy A32 5G في Geekbench برقاقة معالج Dimensity 720

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G المتوسطة والذي يأتي بعنوان Galaxy A32 5G، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Dimensity 720.

تتجه العديد من الشركات للتوسع بإصدارات 5G من الهواتف الذكية العام المقبل، والتي تأتي في مستوى تسعير متوسط وأيضاً بتكلفة منخفضة خلال العام المقبل، وتعد سامسونج واحدة من الشركات المنافسة في سوق هواتف 5G المتوسطة ومنخفضة التكلفة، حيث تقدم قريباً هاتف Galaxy A32 5G.

إعتمدت سامسونج هاتف Galaxy A32 5G بالفعل في FCC مؤخراً، كما رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Dimensity 720 ونموذج رقم SM-A326B.

ولقد إستطاع الهاتف أن يسجل 477 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، كما سجل 1598 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أيضاً إلى جانب رقاقة Dimensity 720 5G يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy A32 5G بحجم شاشة 6.5 إنش، مع نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، وتصميم من البلاستيك، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، حيث يأتي بثلاث مستشعرات بتصميم رأسي بينما يأتي المستشعر الرابع في الجانب مع فلاش LED، ومن المتوقع أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

كما يضم Galaxy A32 5G مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع منفذ USB-C للشحن في الجزء السفلي، ومكبر صوتي مع ميكروفون، وأيضاً مدخل للسماعات، لذا نترقب الإعلان الرسمي قريباً لمزيد من التفاصيل حول مواصفات Galaxy A32 5G وموعد توفره في الأسواق.

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