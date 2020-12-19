تكنولوجيا: هاتف Oppo A53 5G ينطلق رسمياً برقاقة معالج Dimensity 720 وسعر 198 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo مؤخراً عن أحدث هواتف 5G المتوسطة Oppo A53 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 720، وسعر 198 دولار.

يتميز هاتف Oppo A53 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، وسرعة لمس 120 Hz، ودعم ألوان sRGB، وسطوع 480 nit.

كما يدعم هاتف Oppo A53 5G رقاقة معالج Dimensity 720 من MediaTek، والتي تدعم إتصال الهاتف بشبكات 5G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، إلا أن الهاتف لا يدعم التخزين الخارجي.

وينطلق هاتف Oppo A53 5G بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4040 mAh، مع شاحن 10W، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي مدمج في الزر الرئيسي، كما يأتي الهاتف بفتحة لاثنان من شرائح SIM.

هاتف Oppo A53 5G يعمل بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة ColorOS 7.2، ويتميز بقياسات 162.2 في 75 في 7.9مم، مع وزن 175 جرام، وينطلق الهاتف بسعر 198 دولار أو 162 يورو.

المصدر

اعلان





