تكنولوجيا: vivo تكشف عن صور رسمية لهواتف vivo X60 وX60 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لعقد حدث في 29 من ديسمبر الجاري للإعلان الرسمي عن هواتف vivo X60 وX60 Pro، ولقد نشرت الشركة مؤخراً صور ثلاثية الأبعاد رسمية توضح تصميم الإصدارات الجديدة.

تنطلق سلسلة vivo X60 لاحقاً هذا الشهر برقاقة معالج سامسونج الجديدة Exynos 1080 بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما عقدت Vivo شراكة مؤخراً مع Zeiss لتطوير كاميرة سلسلة هواتف vivo X60، ولقد أوضحت الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة الألوان التي تنطلق بها هواتف vivo X60 وX60 Pro.

وتقدم Vivo هاتف vivo X60 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية دون عدسات periscope في إعدادات الكاميرة، كما يأتي الهاتف بتصميم ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، على أن ينطلق الهاتف بألوان الأسود، والأبيض إلى جانب اللون الأزرق المتدرج.

كما تقدم Vivo هاتف vivo X60 Pro دون إختيار اللون الأبيض الصدفي، بينما تضم إعدادات الكاميرة للهاتف عدسات periscope لكاميرة telephoto.

أيضاً قي الوقت الذي تتميز فيه شاشة vivo X60 بتصميم مسطح، يأتي هاتف vivo X60 Pro بتصميم منحني في جانبي الشاشة، كما تدعم الإصدارات الجديدة واجهة OriginOS.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هواتف vivo X60 وX60 Pro تضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر portrait بدقة 13 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف X60 Pro بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات periscope، والذي يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى60 مرة، كما يأتي كلا الهاتفين بتقنية التثبيت micro-gimbal، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات Vivo الجديدة في الحدث المرتقب في 29 من ديسمبر.

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