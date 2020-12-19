GoPro Remote .. جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة GoPro عن جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي الجديد GoPro Remote بقيمة 79.99 دولار مع تحديثات البرامج الثابتة المجانية التي توفر الأداء والتحسينات لكاميرات Hero 9 Black و Hero 8 Black و Max.

ووفقًا للشركة، فإن جهاز التحكم عن بعد المصغر GoPro Remote متين ومقاوم للماء حتى عمق 16 قدمًا، ويتميز بالأزرار الكبيرة المناسبة للقفازات مع شاشة لمعرفة الوضع الذي تعمل من خلاله الكاميرا.

ويمكن لجهاز التحكم عن بعد التحكم في الميزات الشائعة للكاميرا، مثل التشغيل والإيقاف والتحكم في زر الغالق وتغيير الوضع، لما يصل إلى خمس كاميرات عبر مسافة تصل إلى نحو 200 قدم.

ويمكن توصيل جهاز التحكم عن بعد بمعصمك أو بشريط التحكم أو بعجلة القيادة، مما يوفر تحكمًا عن بعد في GoPro’s Hero 9 Black أو Hero 8 Black أو Max المثبتة عبر خوذتك أو في أي مكان تريده طالما كانت الكاميرا في نطاق إشارة Bluetooth LE.

ولا تتوافق كاميرات GoPro القديمة مع جهاز التحكم عن بعد الجديد الذي يحل محل جهاز التحكم عن بعد السابق GoPro Smart Remote.

وتطرح GoPro أيضًا تحديثات البرامج الثابتة لكاميرات Hero 9 Black و Hero 8 Black و Max، ويشهد مالكو Hero 9 Black التحسينات الأكثر أهمية بعد تثبيت التحديث برقم الإصدار 1.5.

وتشمل التغييرات:

نقل البيانات اللاسلكي الأسرع بنسبة تصل إلى 30 في المئة من الكاميرا إلى تطبيق GoPro عبر الهواتف.

التوافق مع جهاز التحكم عن بعد الجديد.

تحسين أداء HyperSmooth 3.0 في الطقس البارد.

اختصار لزر شريط التمرير لالتقاط الحركة البطيئة.

تحسين دقة GPS.

تحسين البث المباشر باستخدام Max Lens Mod.

دعم محول الميكروفون بقياس 3.5 ملم.

وبالإضافة إلى إضافة الدعم لجهاز التحكم عن بعد الجديد، تقول GoPro: إن البرنامج الثابت الجديد لكاميرا Hero 8 Black يمكنه زيادة سرعات النقل اللاسلكي بنسبة تصل إلى 15 في المئة، بينما تم تحسين عمليات نقل البيانات القصوى بنسبة تصل إلى 20 في المئة.

وتتاح تحديثات البرامج الثابتة الآن عبر موقع GoPro أو عبر التطبيق الخاص بها، ويتوفر جهاز التحكم عن بعد الذي يبلغ سعره 79.99 دولار أمريكي للشراء في أمريكا الشمالية بدءًا من الآن، لكنه لن يكون متاحًا في أي مكان آخر حتى شهر فبراير.