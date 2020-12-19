شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الشهر المقبل.. هل تليفونك من ضمنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتوقف تطبيق واتس آب قريبًا عن العمل على ملايين الهواتف مما يعني أن الكثير من الأشخاص سيدخلون عام 2021 دون الوصول إلى التطبيق الشهير، حيث يجب تحذير الأشخاص الذين لديهم هواتف ذكية أقدم من أن التطبيق قد يتوقف عن العمل معهم في العام المقبل إذا لم يقوموا بتحديث برامجهم.

وهذا يعني أنه لم يتبق سوى أسبوعين ما لم يرغبوا في بدء استخدام منصة الدردشة على جهاز متوافق، فبحسب موقع thesun البريطانى، فلن تتمكن بعض الهواتف الذكية القديمة من استخدام واتس آب في عام 2021، حيث قالت إن الواتس سيتوقف عن العمل للأشخاص الذين يستخدمون أيفون لم يتم تحديثه إلى برنامج iOS 9 أو أعلى.

وبحسب ما ورد، سيتأثر مستخدمو أندرويد الذين ليس لديهم أنظمة تشغيل 4.0.3 أو أحدث، وإذا كان لديك أيفون 4 أو أقدم ، فلن تتمكن من التحديث إلى أحدث البرامج، وإذا كان لديك هاتف قديم ، فقد ترغب في محاولة الترقية إلى أحدث برنامج ممكن حتى لا يتم اكتشافه في العام المقبل.

فيما يحتاج مستخدمو Apple إلى الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "عام" و "حول" لمعرفة إصدار البرنامج الذي يستخدمونه، وعلى أندرويد، تحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات ثم "حول الهاتف"، وبدلاً من ذلك، قد تحتاج إلى الترقية إلى هاتف أحدث قليلاً، ويكشف جزء من موقع واتس آب على الويب عن أنظمة التشغيل المتوافقة معها، فيما سيتم تحذير المستخدمين الذين يحتاجون إلى الترقية في التطبيق نفسه.