سوني تسحب لعبة سايبر بانك من متجر بلاي ستيشن

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلنت شركة سوني، عن سحب لعبة ”سايبر بانك 2077“ Cyberpunk 2077 من متجر بلاي ستيشن بعد أسبوع واحد فقط من إصدارها الذي طال انتظاره.

وتلقت سوني كمًا هائلًا من الشكاوى المحيطة بالأعطال في وحدات التحكم من الجيل الأخير، مثل بلاي ستيشن 4 (PS4)، مما دفع الشركة للتخلي عن اللعبة التي كلف تطويرها 330 مليون دولار.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد تم في البداية بيع اللعبة بـ 67 دولارًا، مما جعلها واحدة من أغلى الألعاب على المتجر بعد 8 أعوام من التطوير وإنفاق 330 مليون دولار.

ومنذ إطلاق اللعبة، اشتكى العديد من اللاعبين من أعطال المنصات القديمة، مثل تباطؤ العرض وتمزيق الصورة.

وبعد ظهور العديد من الأعطال، قالت شركة سوني في بيانها إن العملاء الذين اشتروا اللعبة بعد تاريخ إصدارها في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري من خلال المتجر الرقمي سيستردون أموالهم.

ورغم أن اللعبة متاحة أيضًا على أجهزة إكس بوكس وتسبب نفس الأعطال، إلا أن سوني لم تعلن أي بيان حتى الآن حول ما إذا كان سيتم إزالتها أيضًا.

وقالت الشركة: ”أعزاءنا اللاعبين، أولًا وقبل كل شيء، نود أن نبدأ بالاعتذار لكم لعدم عرض اللعبة على وحدات منصات اللعب الأساسية من الجيل الأخير قبل إطلاقها لأول مرة، وبالتالي، لم تتح لكم الفرصة لاتخاذ القرار المناسب حول عملية الشراء“.