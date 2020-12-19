انخفاض أسهم “إنتل” بسبب مايكروسوفت

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

قال موقع “CNBC” الأمريكي ،أن ااسهم شركة “إنتل” انخفضت بمقدار 6.3 بالمئة، الجمعة، على خلفية تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، يفيد بأن مايكروسوفت باتت تخطط لتصميم معالجاتها الخاصة، بما قد يشمل أجهزة الحاسوب والخوادم التي تصنعها.

وطالما عُرفت إنتل بشراكتها طويلة الأمد مع مايكروسوفت، التي اعتمدت على معالجات إنتل في أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز الشهير.

“لأن السيليكون (يعتبر) لبنة بناء أساسية للتكنولوجيا، فإننا نستمر بالاستثمار بقدراتنا الخاصة في مجالات كالتصميم، والتصنيع والأدوات، بينما سنعزز ونقوي أيضا الشراكات مع نطاق واسع من مزودي الرقاقات”، قال المتحدث باسم مايكروسوفت، فرانك شو، في بيان.

وجاء تسريب خطة مايكروسوفت بعد نحو شهر من مباشرة شركة آبل بيع أجهزة الكمبيوتر والتي زودتها بمعالجات “M1” التي تصنعها، والتي استغنت عن معالج إنتل فيها مؤخرا.

وكانت بلومبيرغ قد نشرت تقريرا، الجمعة، يفيد بعمل مايكروسوفت على تصميم معالجات داخلية في كمبيوترات الخوادم التي تشغل خدمة التخزين السحابي التابعة للشركة، ما يقلل اعتمادها على إنتل.

ووفقا للتقرير الذي اعتمد على أشخاص مطلعين، فمن المرجح أن تستعين مايكروسوفت بتصميمات من شركة “آرم” لإنتاج معالج ستقوم باستخدامه في مراكز البيانات.

وستعمل مايكروسوفت على استكشاف إمكانية استخدام شريحة أخرى لتشغيل بعض أجهزة الحاسوب الشخصية، ما يصعد مخاوف الاستغناء عن شرائح إنتل نهائيا.

وتسببت الأخبار المرتبطة باستغناء مايكروسوفت عن معالجات إنتل بإغلاق سهم الأخيرة لدى 47.46 دولارا في جلسة تداول الجمعة في نيويورك.