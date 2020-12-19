تكنولوجيا: مواصفات وصور رسمية لهاتف سامسونج القادم Galaxy S21 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت التسريبات مؤخراً صور رسمية مسربة لهاتفي Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus، واليوم تأتي تسريبات مصورة رسمية لتقدم نظرة أوضح على تصميم Galaxy S21 Ultra ومواصفات وسعر هذا الإصدار، قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 14 من يناير.

جاءت أحدث الصور الرسمية المسربة لهاتف Galaxy S21 Ultra عبر موقع WinFuture، حيث يظهر الهاتف في الصور باللون الفضي، مع نظام ثنائي للألوان يختلف بين وحدة الكاميرة والغطاء الخلفي، كما تكشف صور أخرى عن تصميم الهاتف باللون الأسود.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy S21 Ultra بحجم شاشة 6.8 إنش، أي بتصميم أصغر من هاتف Galaxy S20 Ultra، ويعود السبب في الحجم الأصغر إلى الشاشة المسطحة تقريباً، مع بعض الإنحناء في الزجاج الأمامي، كما تأتي الجهة الخلفية أيضاً بتصميم مسطح، لذا مع هذا التصميم سيظهر الهاتف بحجم يحاكي الإصدار السابق تقريباً.

أيضاً تقدم سامسونج هاتف Galaxy S21 Ultra بتصميم معدني زجاجي في الغطاء الخلفي، كما يتميز الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X بدقة عرض 1440 بيكسل بلس، مع أبعاد 20:9، وكثافة عرض 515 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

كما تشير التسريبات إلى أن معدل التحديث التكيفي الذي يتميز به هاتف Galaxy S21 Ultra يدعم الهاتف في إستهلاك أقل للطاقة، كما يأتي الهاتف بسطوع أعلى يصل إلى 1600 nit، أيضاً يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بتصميم بارز لوحدة الكاميرة، مع أفضل إعدادات للكاميرة في سلسلة Galaxy S21، حيث يتضمن الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وحجم 1/1.33، حيث يأتي المستشعر بتحسينات مع تركيز AF بالليزر.

ويأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل وحجم بيكسل 1.4 µm، مع تركيز تلقائي PDAF، وزوايا عرض واسعة 120 درجة، كما يأتي الهاتف باثنات من كاميرات telephoto، على أن تدعم كاميرة periscope الأولى تكبير بصري حتى 10 مرات ببعد بؤري 240مم، وفتحة عدسات f/4.9.

بينما تأتي الكاميرة الأخرى لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وفتحة عدسات f/2.4، على أن يتميز كلاهما بدقة 10 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/3.24، مع حجم بيكسل 1.22 µm.

كما يضم Galaxy S21 Ultra كاميرة أمامية بدقة 40 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.8، وعدسات بزوايا عرض 80 درجة مع ميزة التركيز التلقائي، وفي تسجيل الفيديو تدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع إختيار لتسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية.

ويدعم هاتف Galaxy S21 Ultra رقاقة معالج Exynos 2100 في بعض الأسواق، ومعالج Snapdragon 888 في أسواق أخرى، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف قلم S، والذي يأتي كملحق مستقل في محتوى الصندوق، أو مع حافظة من السيلكيون أو حافظة Smart Clear View.

يذكر أن سامسونج تقدم في محتوى الصندوق كابل USB فقط، لدعم البطارية المميزة بقدرة 5000 mAh، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف شاحن بقدرة 45W بتقنية الشحن السريع، على أن يأتي الهاتف للسوق الأوروبي بسعر 1400 يورو، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 أو أيضاً 256 جيجا بايت.

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