أوبو تعلن عن هاتفها الأحدث ‏Oppo A53 5G

دبي - يزن راشد - كشفت شركة أوبو عن هاتفها الذكي الجديد (أوبو أي53 5جي) Oppo A53 5G، الذي يختلف من حيث المواصفات عن هاتف Oppo A53 الذي أُعلن عنه أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي.

ويحتوي هاتف Oppo A53 5G الجديد معالجًا ثماني النوى من نوع Dimensity 720 من شركة (ميدياتك) MediaTek، وهو ما يمكّن الهاتف من الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G. كما يقدم المعالج تحسينًا على الأداء مقارنةً بمعالج (سنابدراجون 460) Snapdragon 460 من كوالكوم الموجود في هاتفي Oppo A53، و Oppo A53s.

ويقدم الهاتف الجديد من أوبو ذاكرة للوصول العشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، ولكنها غير قابلة للتوسعة.

ويأتي Oppo A53 5G مع شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا، وهي تعمل بمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزًا، كما تدعم معدل سطوع قدره 480 شمعة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.2، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الثالثة، فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل أيضًا، وهي مخصصة لتصوير العمق. وتأتي الكاميرا الأمامية الموجودة في ثقب بالشاشة في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.0.

وعلى نحو غير متوقع، يحتوي Oppo A53 5G بطارية بسعة 4,040 ميلي أمبير في الساعة، مقارنةً بطرز A53 الأخرى التي تحتوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة. وتُشحن البطارية بسعة 10 واط. وهناك حساس لبصمات الأصابع على جانب الهاتف مدمج في زر الطاقة. ويدعم الهاتف شريحتي الاتصال SIM.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف – الذي يزن 175 جرامًا، ويأتي بسماكة 7.9 ملم – بواجهة المستخدم ColorOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

ويتوفر هاتف Oppo A53 5G الجديد من أوبو في الصين بسعر يعادل نحو 200 دولار أمريكي.