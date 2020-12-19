قريبا..واتساب تطرح ميزة مكالمات الصوت والفيديو لنسخة الحاسوب

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 9 دقائق

كشف تطبيق واتساب المملوك لشركة في فيسبوك عن إضافة ميزة اجراء مكالمة الصوت والفيديو لنسخة الحاسوب .

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك، إن تطبيق “واتساب” سيتيح لمستخدميه إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في النسخة المخصصة لأجهزة الكمبيوتر العام المقبل.

ووفقا لما نقلت رويترز، فإن خطوة واتساب ستضعه بين كبار تطبيقات مكالمات الفيديو، مثل “زووم” و”غوغل ميت”.

ويعتبر واتساب من أكبر تطبيقات التواصل في العالم، ويستخدمه ما لا يقل عن ملياري شخص في مختلف الدول.

وقالت واتساب إنها طرحت فعلا ميزة اتصالات الفيديو والصوت لبعض مستخدمي نسخة الحاسوب من التطبيق بشكل تجريبي، وفقا لمدونة “WABetaInfo” التقنية.

وأدت أزمة تفشي فيروس كورونا هذا العام إلى زيادة الإقبال على تطبيقات التواصل، لاسيما وأن الملايين عملوا من منازلهم.

وفي ظل احتدام المنافسة بين التطبيقات، قالت زووم، الجمعة، إنها ألغت تحديد طول المكالمات عبر تطبيقها، في فترة العطلات، والذي كان لا يتجاوز 40 دقيقة.

وأعلن غوغل ميت أن مستخدمي النسخة المجانية من التطبيق لن يضطروا لإنهاء مكالماتهم لدى وصولها 60 دقيقة، حتى شهر مارس القادم.

ووفقا لتفاصيل نقلتها صحيفة “ديلي ميل”، فإن النسخة الجديدة من واتساب ستعرض خيارات إجراء المكالمات الصوتية والمرئية بجانب زر البحث الموجود أعلى الشاشة.

وسيفتح التطبيق نافذة جديدة للمكالمات الجارية، ما يتيح للمستخدم متابعة مراسلاته الأخرى عبر التطبيق.