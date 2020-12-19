تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن معالج Exynos 2100 في 12 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الكوري يوم 12 من يناير المقبل لكشف النقاب عن معالجها الجديد Exynos 2100 الذي يدعم سلسلة هواتف Galaxy S21 المرتقبة.

ينطلق حدث سامسونج القادم في شهر يناير لإطلاق إصدار جديد من معالجات الشركة المميزة، حيث تقدم معالج Exynos 2100 قبل يومين من إطلاق سلسلة Galaxy S21.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حول معالج Exynos 2100 حتى الآن، إلى أن سامسونج تقدم هذا المعالج بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع واحد من أنوية ARM الكبيرة بسرعة 2.91 GHz، وثلاثة من أنوية Cortex-A78s التي تأتي بسرعة 2.81GHz، ولدعم الكفاءة يأتي المعالج بعدد 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.21GHz، كما تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Mali-G78.

وتشير التوقعات إلى أن نماذج سلسلة Galaxy S21 التي تضم رقاقة معالج Exynos 2100 ستقدم في السوق الهندي، والسوق الأوروبي، من بين أسواق أخرى، بينما تحصل أسواق الولايات المتحدة، والصين، وكوريا الجنوبية على النماذج المميزة برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 888.

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