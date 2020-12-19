شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون "تحذر" المستخدمين عند الاستماع لموسيقى بأصوات عالية تؤذى الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت هواتف أيفون على ميزة جديدة تتيح لها تحذير المستخدمين من خلال إشعار حول الموسيقى الصاخبة التي قد يستمع إليها لفترة كافية للتأثير على سمعه من خلال ميزة Hearing Safety الجديدة المضافة مع آخر تحديث لنظام iOS، حيث تُعلم ميزة "سلامة السمع" المستخدمين عندما يتجاوزون حد " 7-day limit " الذي حددته منظمة الصحة العالمية ويخفض مستوى الصوت أيضًا، بحسب موقع TOI الهندى.

تنبيهات 7-day limit

استنادًا إلى إرشادات الاستماع الآمن التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، يتم قياس الصوت لمدة 7 أيام ويتم تحديد الحدود بناءً على وقت الاستماع والجهارة، وكلما ارتفعت صوت الموسيقى، قلل الفاصل الزمني الذي يمكن فيه الاستماع إلى الموسيقى ضمن حد الأمان.

كيفية تمكين ميزة أمان السمع على جهاز أيفون الخاص بك؟

- أولاً، تأكد من تحديث أيفون الخاص بك إلى أحدث إصدار من iOS.

- افتح الإعدادات على أيفون الخاص بك.

- حدد Sounds & Haptics.

- ضمن هذا، حدد خيار أمان السمع "Hearing Safety "

- انقر فوق التبديل أمام إشعارات سماعة الرأس.

- أيضًا، قم بتشغيل تبديل Reduce Loud Sounds، إذا كنت تريد من أيفون لتحليل صوت سماعة الرأس وتقليل أي صوت يزيد عن مستوى ديسيبل محدد.