شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصفة مظلمة ضخمة على كوكب نبتون تحير علماء الفلك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه كوكب نبتون عاصفة مظلمة ضخمة على ارتفاع 4600 ميل، تركت علماء الفلك في حيرة من أمرهم بعد أن غيرت اتجاهها، وهي ظاهرة لم يسبق لها مثيل من قبل، فباستخدام صور من تلسكوب هابل الفضائي بجامعة كاليفورنيا، قال علماء الفلك في بيركلي إن تغيير الاتجاه كان "غير متوقع" ومثير للدهشة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن العاصفة أكبر من المحيط الأطلسي على الأرض، واكتشفها هابل لأول مرة في عام 2018 حيث وُلدت في نصف الكرة الشمالي لنبتون.

ولعل بعد مرور عام، أظهرت الملاحظات الجديدة أن نفس العاصفة تهاجر نحو خط الاستواء، ولكن تُظهر الملاحظات الأخيرة من أغسطس 2020، أنه من الواضح أنه عاد إلى الشمال باتجاه المنطقة القطبية، وهي ظاهرة حيرت علماء الفلك.

يتوقع البعض أن يكون سبب ذلك هو انهيار عاصفة أصغر، رصدها هابل أيضًا في صور من أغسطس ساعدته على تجنب الانهيار التام.

قال فريق جامعة كاليفورنيا، لم تكن هذه العاصفة الهائلة وحدها، حيث كشفت الصور التي التقطها هابل في يناير 2020 عن بقعة مظلمة صغيرة مماثلة على كوكب نبتون.

لم يدم الأمر طويلاً وربما كان جزءًا من العاصفة الكبيرة التي انفصلت وتبددت، حيث لم تكن مرئية في ملاحظات المتابعة من أغسطس.

قال الباحث Michael H. Wong: "نحن متحمسون لهذه الملاحظات لأن هذه القطعة الصغيرة الداكنة من المحتمل أن تكون جزءًا من عملية تعطيل البقعة المظلمة".

هذه عملية لم تتم ملاحظتها من قبل، لقد رأينا بعض البقع المظلمة الأخرى تتلاشى، لكننا لم نشهد أبدًا أي شيء يعود مرة أخرى وينعكس، على الرغم من توقعات محاكاة الكمبيوتر.

جدير بالذكر أنه يبلغ عرض العاصفة الكبيرة 4600 ميل، وهي البقعة المظلمة الرابعة التي لاحظها هابل على نبتون منذ الملاحظات الأولى للعملاق الجليدي في عام 1993.