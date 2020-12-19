تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 6 Plus

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من هواتف أبل الجديدة من سلسلة iPhone 12، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بهواتفها الجديدة، مقارنة بالجيل الأقدم من هواتف أبل، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 6 Plus، والتى قد تساعدك فى الاختيار: الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة. iPhone 6 Plus:شاشة 5.5 بوصة دقة الشاشة: iPhone 12 mini: تبلغ 2340× 1080 بيكسل. iPhone 6 Plus: تبلغ 1080×1920 بيكسل. نوع الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة OLED iPhone 6 Plus : شاشة IPS LCD المعالج: iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic iPhone 6 Plus: معالج A8 الرام: iPhone 12 mini: تبلغ 6 جيجابايت iPhone 6 Plus : تبلغ 1 جيجابايت. مساحة الذاكرة: iPhone 12 mini :تبلغ 128 جيجابايت. iPhone 6 Plus :تبلغ 128 جيجابايت. نظام التشغيل: iPhone 12 mini : نظام iOS 14 iPhone 6 Plus : نظام iOS 12 الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. iPhone 6 Plus : كاميرا بدقة 8ميجابيكسل لكل منها. الكاميرا الأمامية: iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابيكسل. iPhone 6 Plus : بدقة 1.2 ميجابيكسل. البطارية: iPhone 12 mini: بقوة 2227 mAh. iPhone 6 Plus : بقوة 2915 mAh

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