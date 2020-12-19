تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 6 Plus

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من هواتف أبل الجديدة من سلسلة iPhone 12، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بهواتفها الجديدة، مقارنة بالجيل الأقدم من هواتف أبل، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 6 Plus، والتى قد تساعدك فى الاختيار:
iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة.
iPhone 6 Plus:شاشة 5.5 بوصة
iPhone 12 mini: تبلغ 2340× 1080 بيكسل.
iPhone 6 Plus: تبلغ 1080×1920 بيكسل.
iPhone 12 mini: شاشة OLED
iPhone 6 Plus : شاشة IPS LCD
iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic
iPhone 6 Plus: معالج A8
iPhone 12 mini: تبلغ 6 جيجابايت
iPhone 6 Plus : تبلغ 1 جيجابايت.
iPhone 12 mini :تبلغ 128 جيجابايت.
iPhone 6 Plus :تبلغ 128 جيجابايت.
iPhone 12 mini : نظام iOS 14
iPhone 6 Plus : نظام iOS 12
iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.
iPhone 6 Plus : كاميرا بدقة 8ميجابيكسل لكل منها.
iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابيكسل.
iPhone 6 Plus : بدقة 1.2 ميجابيكسل.
iPhone 12 mini: بقوة 2227 mAh.
iPhone 6 Plus : بقوة 2915 mAh
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