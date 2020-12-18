شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ستشارك جزء من عينات القمر مع علماء من دول أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الصين لمشاركة البيانات والعينات التي حصل عليها مسبار Chang'e 5 خلال مهمته الأخيرة إلى سطح القمر، حيث قال نائب رئيس وكالة الفضاء في البلاد ،أنهم سيشاركون هذه العينات على أساس اتفاقيات التعاون الدولي، وقال وو يان هوا نائب رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية في إفادة صحفية إن العينات القمرية ستستخدم بشكل أساسي في البحث العلمي.

وكانت الصين قد حققت انجازا كبيرا في مجال الفضاء، بعدما تمكنت مؤخرا من إحضار عينات من القمر، لتصبح هذه أول عملية من هذا النوع منذ 40 عاماً، فيما هبطت كبسولة المسبار الصيني "شانجي 5" في منطقة منغوليا الداخلية "شمال الصين"، وفق ما أوضحت وكالة "شينخوا" للأنباء، نقلاً عن وكالة الفضاء الصينية.

فيما ينتظر أن يساهم تحليل العيّنات التي جمعها "شانجي 5" في تكوين فهم أفضل لتاريخ القمر، كذلك أتاحت مهمة المسبار صقل التقنيات اللازمة لإرسال رواد فضاء إلى القمر، وهو أحد أهداف بكين لسنة 2030، وعرضت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية مشاهد للكبسولة وهي تهبط من الجو ليلاً باستخدام مظلة، قبل أن تلمس الأرض المغطاة بالثلوج.

وما لبثت الشاحنات أن وصلت ومعها العلماء لنقل الكبسولة، وغُرِس العلم الأحمر ذو النجوم الصفراء الخمس بالقرب من المركبة، ومع عودة المسبار بالعينات إلى الأرض، أصبحت الصين ثالث دولة فحسب تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته.