بشكل مفاجئ… “أبل” تُعدّل أسعار بعض منتجاتها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعتين

في إطار سياسة الاستبدال التي تتبعها شركة “ابل” مع عملائها عبر توفير خيارات مقايضة مقابل خصومات لشراء أجهزة جديدة، عدّلت الشركة الأمريكية فجأة أسعار بعض منتجاتها ما بين الزيادة والتخفيض، وذلك

ويتضمن برنامج الاستبدال لـ“أبل“، على أحدث الأجهزة، بما في ذلك ”الآيباد“، و“أبل ووتش“، و“ماك“، وحتى بعض أجهزة ”أندرويد“، وفقا لـ“iMore“.

وبحسب تقرير موقع ”جيزتشاينا“ زادت ”أبل“ من تكلفة بعض المنتجات بسلسلة ”آيباد“، على سبيل المثال، ارتفع جهاز ”آيباد برو“ بمقدار 25 دولارًا ليصل إلى 525 دولارًا.

كما زاد سعر جهازي ”آيباد اير وآيباد“ بمقدار 40 دولارًا، ليصلا إلى 250 دولارًا و240 دولارًا على التوالي، وجهاز ”آيباد ميني“ من 175 دولارًا إلى 205 دولارات.

فيما زاد سعر ساعة ”أبل ووتش“ بشكل بسيط، وارتفع الجيل الثالث من ساعة ”أبل“ وطرازها من الجيل الرابع بمقدار 10 دولارات، ليصلا إلى 95 دولارًا و150 دولارًا على التوالي، في حين زادت ”Watch Series 1“ من 30 دولارًا إلى 35 دولارًا.

بينما انخفضت خصومات على أجهزة ”ماك“، حيثُ انخفض ”ماك بوك برو“ من 1760 دولار إلى 1530 دولارا، بانخفاض قدره 230 دولارا، وانخفض سعر ”ماك بوك اير“ بمقدار 100 دولار ليصل إلى 630 دولارا، في حين انخفض ”ماك بوك“ من 450 دولارا إلى 380 دولارا.

أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر ”ديسكتوب“، فقد انخفض سعر استبدال ”أي ماك برو“ بمقدار 540 دولارا ليصل إلى 3040 دولارا؛ وانخفض ”ماك ميني“ من 930 دولارا إلى 830 دولارا.

وبشأن أجهزة أندرويد، انخفض سعر هاتف ”غالاكسي S20“ مباشرة من 270 دولارًا إلى 225 دولارًا، في حين ارتفعت أسعار أجهزة ”سامسونغ غالاكسي S10 وS10+“ بشكل بسيط، لكن يتوقف ذلك حسب حالة الجهاز، وذلك بحسب “ارم نيوز”.