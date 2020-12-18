عطل فني يضرب «انستجرام» حول العالم

يواجه العديد من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram، منذ صباح اليوم الجمعة، عطلاً كبيراً وتوقف في تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، والمملوك لشركة "فيس بوك".

وبحسب خريطة الانقطاعات بموقع "DownDetector" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، استنادًا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الآلاف من مستخدمي تطبيق "إنستجرام" في ألمانيا أبلغوا عن توقف كامل في إصدار التطبيق المخصص للهواتف المحمولة والتي بدأت صباح اليوم.

ومنذ بداية المشكلة، أبلغ المستخدمون المتأثرون بالانقطاع من خلال تغريدات على موقع تويتر، وتعليقات على منتدي Down Detector، مؤكدين أن المشكلة لا تؤثر على المستخدمين الألمان فحسب، بل تؤثر أيضًا على جميع مستخدمي إنستجرام في جميع أنحاء العالم.

وبحسب تقارير العطل على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، فإن تطبيق إنستجرام على الهواتف الذكية يغلق من تلقاء نفسه بعض بضع ثوان من التحديث الأخير الذي طرحته شركة فيس بوك المالكة للمنصة.

ومن أكثر المناطق المتأثرة بانقطاع تطبيق إنستجرام خلال الساعات الماضية، هي برلين هامبورج، ميونيخ، ومصر.