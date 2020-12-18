شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معلومات يجمعها واتساب عن المستخدمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقا لموقع "سكاى نيوز"، أضاف المصدر: "وذلك على اعتبار أن متجر أبل يفرض على جميع التطبيقات توضيح البيانات التي تجمعها من مستخدميها، في إطار الشفافية".
وفيما يلي المعلومات التي يجمعها واتساب من كل مستخدم:
1- نوع الجهاز: يعرف واتساب نوع هاتفك وإصداره ونظام تشغيله.
2- بيانات الاستخدام: يعرف واتساب مدة استخدامك للتطبيق وفي أي وقت بالضبط ولأي غرض (مكلمات صوتية أو مرئية أو محادثات).
3- المشتريات: تتعلق بأي عملية شراء قمت بها باستخدام واتساب.
4- الموقع: مكان تواجدك وفي أي مدينة وفي أي منطقة، (ولكن ليس في أي منزل).
5- معلومات الاتصال: بالطبع رقم هاتفك.
6- جهات الاتصال: بإمكان واتساب الوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك في قائمة الاتصال.
7- المعلومات المالية: يجمع التطبيق الشهير تفاصيل معلومات الدفع، عندما تستخدم WhatsApp Pay.
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