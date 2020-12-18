شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تطبيق Look to Speak من جوجل؟ وكيف تستفيد منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل مؤخرا تطبيق يحمل اسم Look to Speak والذى يهدف لمساعدة المستخدمين غير القادرين على التعبير عن أنفسهم شفهيًا عن طريق عيونهم فقط، حيث قالت الشركة إنها تعمقت بالخدمات الموجّهة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنه موجّه للمستخدمين غير القادرين على التعبير عن أنفسهم شفهيًا، وذلك عن طريق عيونهم فقط.

تطبيق Look to Speak

وكشفت جوجل أن تطبيقها الجديد يعتمد على نماذج التعلم الآلي الذكية لتتبع حركات عيون المستخدمين، بحيث يقدم عمودين من الكلمات والعبارات الشائعة، ويؤدي إلقاء نظرة خاطفة نحو اليسار أو اليمين إلى تضييق التحديد حتى يتم تحديد الخيار المقصود، وعند هذه النقطة ينطق التطبيق الكلمة أو الكلمات بصوت عالى.

حيث يستخدم Look to Speak تقنية تتبع نظرة العين ويعمل عندما تتمتع الكاميرا الأمامية على الهاتف الذكى برؤية واضحة لعيون المستخدم، إذ صمم التطبيق للأشخاص الذين يعانون من إعاقات فى الكلام والحركة للتواصل مع الآخرين، على الرغم من أنه يمكن لجميع مستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد استخدامها.

كما يقدم التطبيق وظائفه الأساسية دون تقديم الكثير من الميزات الإضافية، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص قائمة الخيارات التي يقدمها التطبيق، مما يسمح للأشخاص بالتعبير عن أصواتهم بدقة أكبر من خلال تخصيص الكلمات والعبارات، كما ويمكن أيضا تعديل إعدادات حساسية نظرات العين لمراعاة الاحتياجات والتفضيلات الفردية.