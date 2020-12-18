خلال فترة الأعياد… “زووم” يرفع القيود عن مدة المكالمات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 2:39 مساءً

اعلنت شركة “زووم” لاتصالات الفيديو، التي أصبح تطبيقها ركيزة أساسية في التجمعات خلال فترة التباعد الاجتماعي في 2020، إنها ستزيل الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان خلال فترة الاعياد، ما يعني ان الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين فرقهم مرض كورونا لن يواجهوا انقطاع تجمعاتهم الافتراضية على تطبيق “زووم” عند بلوغ الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان وهو 40 دقيقة.

ويشمل ذلك الاحتفالات بعشية ويوم عيد الميلاد وعيد كوانزا الذي يحتفل به الأميركيون من أصل أفريقي بالإضافة إلى ليلة رأس السنة وأول يوم في العام الجديد.

وزاد انتشار فيروس كورونا لمستويات قياسية في جميع أنحاء العالم خلال الموجة الثانية، الأمر الذي أجبر الكثيرين على البقاء في منازلهم والتخطيط لتجمعاتهم مع الأصدقاء والأسرة على الإنترنت بدلاً من ذلك.