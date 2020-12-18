فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 18, 2020 119 تطبيق Netflix يبدأ بتوفير خيار الصوت فقط لتطبيق الاندرويد تدريجيا ???? بدأ المشتركين بتلقي تحديث يسمح لهم بمتابعة برامجهم المفضلة بالصوت فقط دون الحاجة لمتابعة المشاهد وليس من المعروف اذا كان الخيار سيتوفر لبقية الأجهزة مستقبلا.

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