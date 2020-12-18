شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pinterest تصلح سياسات العمل بعد تسوية قضية بأكثر من 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة المحاماة WilmerHale تقريرا عن ثقافة Pinterest، والذى ينصح الشركة بإجراء تغييرات واسعة النطاق حول كيفية تعامل الشركة مع النزاعات فى مكان العمل، بما فى ذلك المضايقات، ويشرح التقرير الذى يعتمد على تحقيق مدته خمسة أشهر بالتفصيل كيف يمكن للشركة تحسين ظروف مكان العمل ومنع التمييز، ويوصي على وجه التحديد بإنشاء مكتب محقق الشكاوى الداخلى الذى يمكنه تقديم شكاوى الموظفين.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، تحدثت شركة المحاماة مع 350 من موظفي Pinterest الحاليين والسابقين على مدار تحقيقها الذي دام خمسة أشهر.

وصوت مجلس إدارة Pinterest بالإجماع بالفعل على تبنى التوصيات، والتى تمت مشاركتها مع الموظفين يوم الأربعاء ونشرها علنًا على موقع الشركة على الويب.

وكان تقدم عدد من موظفى Pinterest فى الأشهر الأخيرة بشكاوى حول ثقافة الشركة، وقد أدى بعضها إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة.

يبدأ التقرير بجزء بعنوان "كيف وصلنا إلى هنا"، ويشير بشكل غير مباشر إلى الادعاءات التى أدلى بها موظفان، وهما Ifeoma Ozoma و Aerica Shimizu Banks، اللذان سبق لهما العمل فى فريق السياسات فى Pinterest، حيث إنه فى يونيو الماضى، تحدثت المرأتان عن العنصرية والتمييز الجنسى فى الشركة.

ويقول التقرير إنه يجب على Pinterest إنشاء فريق تحقيقات مركزى فى مكان العمل لمتابعة شكاوى الموظفين، ويضيف: "من الأهمية بمكان أن تكون التحقيقات في مخاوف مكان العمل دقيقة، وأن تتبع إجراءات واضحة وموحدة، وأن تُجرى بتعاطف ورعاية، ويشمل هذا، على سبيل المثال، الاستجابة السريعة للموظفين عند تقديمهم شكوى، والتحقيق بأكبر قدر ممكن من السرية".

وهناك توصية أخرى تلفت الانتباه إلى افتقار Pinterest إلى سياسة قائمة بذاتها بشأن المخدرات والكحول من شأنها أن تنظم سلوك الموظف في أحداث العمل.

وجدير بالذكر أن التقرير يقول إن Pinterest بحاجة إلى معالجة السلوك خارج الموقع، مما يعني أن أي تغييرات في السياسة في المستقبل يجب أن تأخذ في الاعتبار أي سلوكيات قد "تؤثر على علاقات العمل وبيئة العمل الأوسع، بغض النظر عن مكان حدوثها (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي).