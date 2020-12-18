شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إضافة تأثيرات الانتقال إلى مقطع فيديو على TikTok والان مع تفاصيل الخبر
1. افتح TikTok.
2. اضغط على زر علامة الجمع في وسط شريط الأدوات الخاص بك.
3. سيتم فتح الكاميرا، لتحميل أو تسجيل الفيديو.
4. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط على "تأثيرات".
5. اضغط على "الانتقال".
6. اسحب أداة شريط التمرير إلى أي مكان تريد الانتقال عنده.
• للحصول على انتقال جيد، اضبط الموضع، واعتمادًا على طول الانتقال، قد ترغب في وضعه في نهاية المقطع الأول وقبل المقطع الثاني بقليل.
7. حدد الانتقال الخاص بك، وسيقوم التطبيق تلقائيًا بتشغيل الفيديو الخاص بك من بداية الانتقال إلى نهاية المقطع.
8. إذا كنت لا تحب موضع الانتقال، فاضغط على سهم الرجوع.
9. اضغط على أيقونة الانتقال أكثر من مرة لإضافة انتقال آخر.
10. عند الانتهاء، اضغط فوق تشغيل لمراجعة الفيديو بأكمله.
11. إذا كنت سعيدًا بعملية الانتقال الخاصة بك، فاضغط فوق "حفظ" في الزاوية اليمنى العليا ، وأنت الآن جاهز لنشر الفيديو الخاص بك على TikTok.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.