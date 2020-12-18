شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إضافة تأثيرات الانتقال إلى مقطع فيديو على TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر بالملل في المنزل وترغب في إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك على TikTok، فجزء من عملية الإنشاء هو استخدام التأثيرات المدمجة في التطبيق، مثل الانتقالات لتغيير شكل ومظهر مقاطع الفيديو الخاصة بك، بالإضافة إلى إضافة البعد المناسب، وهناك ثمانية انتقالات مميزة متاحة على TikTok، وهى تشغيل التلفزيون، وإيقاف تشغيل التلفزيون، والانزلاق، والتمرير، والأفق، والعمودي، والتدوير، والدائرة، وتصف هذه الانتقالات بشكل أساسي الإجراء الذي سيحدث على الفيديو الخاص بك؛ ما ذكره موقع "business insider"، نقدم كيفية القيام بذلك في خطوات.

1. افتح TikTok.

2. اضغط على زر علامة الجمع في وسط شريط الأدوات الخاص بك.

3. سيتم فتح الكاميرا، لتحميل أو تسجيل الفيديو.

4. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط على "تأثيرات".

5. اضغط على "الانتقال".

6. اسحب أداة شريط التمرير إلى أي مكان تريد الانتقال عنده.

• للحصول على انتقال جيد، اضبط الموضع، واعتمادًا على طول الانتقال، قد ترغب في وضعه في نهاية المقطع الأول وقبل المقطع الثاني بقليل.

7. حدد الانتقال الخاص بك، وسيقوم التطبيق تلقائيًا بتشغيل الفيديو الخاص بك من بداية الانتقال إلى نهاية المقطع.

8. إذا كنت لا تحب موضع الانتقال، فاضغط على سهم الرجوع.

9. اضغط على أيقونة الانتقال أكثر من مرة لإضافة انتقال آخر.

10. عند الانتهاء، اضغط فوق تشغيل لمراجعة الفيديو بأكمله.

11. إذا كنت سعيدًا بعملية الانتقال الخاصة بك، فاضغط فوق "حفظ" في الزاوية اليمنى العليا ، وأنت الآن جاهز لنشر الفيديو الخاص بك على TikTok.