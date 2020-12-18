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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت اليوم أحدث الصور الرسمية لهاتف Galaxy S21 عبر WinFuture، حيث أوضحت الصور تصميم الهاتف بتفاصيل أكثر دقة مع الألوان المقدمة من العملاق الكوري لهذا الإصدار.
قدمت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي جاءت حتى الآن نظرة واضحة على إختيارات الألوان التي تقدم من سامسونج لهواتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، بينما تأتي الصور من WinFuture لتقدم نظرة أوضح لألوان اللوحة الخلفية مع الإطار المعدني المميز الذي يندمج مع وحدة الكاميرة.
ولقد جاءت مقاطع فيديو تشويقية رسمية من سامسونج خلال الفترة الماضية، لتكشف عن نظام الألوان المزدوج في سلسلة Galaxy S21، ويظهر النظام الثنائي للألوان بشكل واضح في اللون البنفسجي لهاتف Galaxy S21.
بينما يأتي اللون الأبيض لهاتف Galaxy S21 بتصميم مميز بإطار فضي، كما تأتي إختيارات الهاتف المميزة بألوان الرمادي والوردي بنفس نغمة الألوان المميزة لإطار الكاميرة في الهاتف.
يذكر أن سامسونج تقدم هواتف Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus بنفس المواصفات مع إختلاف حجم الشاشة، أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S21 بلوحة خلفية من البلاستيك، بينما يأتي هاتفي Galaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra بتصميم زجاجي للوحات الخلفية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أحدث الصور الرسمية المسربة من سامسونج توضح ألوان هاتف Galaxy S21 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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