شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور جوجل تتمكن من إضافة تأثير 3D إلى الصور ثنائية الأبعاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، كتب جيمي أسبينال، مدير منتج صور جوجل: "لإنشاء صور سينمائية، نستخدم التعلم الآلي للتنبؤ بعمق الصورة وإنتاج تمثيل ثلاثي الأبعاد للمشهد، حتى إذا كانت الصورة الأصلية لا تتضمن معلومات العمق من الكاميرا"، مضيفا: "ثم نقوم بتحريك كاميرا افتراضية للحصول على تأثير تحريك سلس تمامًا كما هو الحال في الأفلام."

تقول جوجل، إن صورها ستعمل تلقائيًا على إنشاء صور سينمائية، وستظهر في قسم أحدث المميزات أعلى شبكة الصور الخاصة بالشخص.

تضيف الشركة أيضا سمات جديدة لـ Memories، فستتمكن الآن من رؤية الذكريات حول الأشخاص المهمين في حياتك، وقريبًا، ستعرض لك صور جوجل ذكريات حول الأشياء المفضلة لديك (أعطت جوجل مثالاً لغروب الشمس) والأنشطة (مثل الخبز أو التنزه).

كما أنه وفقا لشركة جوجل سيتم طرح هذه الميزات الجديدة في Memories للمستخدمين خلال الشهر المقبل.