شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Fortnite بمعدل 120 إطارًا بالثانية أصبحت ممكنة على PS5 وXbox Series X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يمكن تمكين "وضع 120FPS" في إعدادات الفيديو في Fortnite، ولكن مثل أوضاع الأداء الأخرى في ألعاب وحدة التحكم، فإنه يأتي مع بعض التحذيرات، إذ سيؤدي تشغيل 120 إطارًا في الثانية إلى تحديد دقة PS5 و Xbox Series X إلى 1440 بكسل بدلاً من 4K المعتاد، مع تقليل بعض الإعدادات الرسومية مثل الظلال والمعالجة اللاحقة ومسافات البث.

ولعل في السلسلة S الأقل قوة قليلاً، تقصر 120 إطارًا في الثانية الدقة إلى 1080 بكسل مع تقليل الإعدادات الرسومية مثل الظلال، وعلى عكس Series X و PS5، فإن التشغيل بسرعة 120 إطارًا في الثانية يتطلب أيضًا تعطيل السحب ذات الحجم تمامًا.

وأوضحت Epic أنه عند إيقاف تشغيل 120 إطارًا في الثانية، ستصبح السلسلة S الآن افتراضيًا بدقة 1200 بكسل بدلاً من 1080 بكسل لجميع أوضاع اللعبة.

عززت Epic مؤخرًا أداء Fortnite بتحديث يركز على جعل اللعبة تعمل بشكل أفضل على أجهزة الكمبيوتر القديمة، ولكن "وضع 120 FPS" هو أكثر متعة من أي شيء ضروري لمواصلة الاستمتاع باللعبة.

تقول Epic أيضًا أن 120 إطارًا في الثانية متاح فقط على شاشات 120 هرتز، لذلك قد لا تتمكن من الاستمتاع بها بدون تلفزيون أو شاشة جديدة، كما أنه بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم تمكينه، يتوفر وضع 120 FPS في Fortnite الآن.